God of War Ragnarök: Diese 9 Einstellungen solltet ihr sofort ändern

Der krönende Abschluss von Kratos‘ Ausflug in den Norden heimst nicht nur Traumwertungen ein, sondern hat auch jede Menge interessante Einstellungsoptionen zu bieten, die man in den verschachtelten Menüs aber erst einmal entdecken muss. Wir haben die besten Einstellungen für euch herausgesucht und zusammengefasst:

Tipp 1: X und O umkehren

God of War Ragnarök verwendet standardmäßig ein Steuerungsschema, das auf eine typisch japanische Eigenheit getrimmt ist: Dort wird häufig die Kreistaste verwendet, um mit Objekten in der Spielwelt zu interagieren. In westlichen Regionen ist hingegen die X-Taste geläufig, weswegen wir euch auch dazu raten, die Steuerung sofort umzustellen.

Hier findet ihr die Option: Wahlweise könnt ihr unter "Gameplay" den Reiter "Spielstil" aufsuchen und dort "Interagieren X / Ausweichen O" auf "Angewandt" stellen oder unter "Controller-Neuzuweisung" die Zuordnung "Umgekehrt" wählen.

Tipp 2: Auto-Aufheben

Ab und an kann es passieren, dass Loot in den detailreichen Arealen verloren geht. Wollt ihr das vermeiden, könnt ihr eine Funktion aktivieren, mit der Gegenstände automatisch aufgehoben werden. Die "Wirtschaft"-Einstellung ist dabei äußerst praktisch, da für Upgrades notwendige Ressourcen außerhalb des Kampfes sofort aufgehoben werden.

Von "Wichtiges" oder "Voll" raten wir in höheren Schwierigkeitsgraden jedoch ab, da Gesundheit auch als strategisches Element genutzt werden kann, um Gegner beim Aufheben ins Taumeln zu bringen.

Hier findet ihr die Option: "Auto-Aufheben" findet ihr unter "Gameplay" im Reiter "Spielstil".

Tipp 3: Wiederholtes Drücken von Tasten

Zügiges Gehämmer auf Aktionstasten gehört zur God of War-Reihe dazu. Bei Ragnarök haben wir uns aber schnell die Sinnfrage gestellt, da anhand der Animationen nie deutlich wird, ob wir uns nun gut schlagen oder das eigene Gamepad grundlos malträtieren. Außerdem verpassten wir in unserem Übereifer ziemlich coole Momente in Zwischensequenzen. Wir empfehlen daher, die Option auf "Gedrückt halten" zu stellen.

Hier findet ihr die Option: Auch der Schutz vor Button-Mashing ist unter "Gameplay" und dann "Spielstil" zu finden.

Tipp 4: Touchpad-Shortcuts

Das Touchpad ist nicht nur dafür da, um die Karte und das Waffenmenü aufzurufen, mittels Gesten lassen sich auch bestimmte Funktionen auslösen. Besonders praktisch fanden wir es, "Spartas Rage" per nach rechts gerichtetem Wischer über das Touchpad zu aktivieren. Dadurch müsst ihr nicht mehr beide Daumen von den Analog-Sticks nehmen, um den Berserker-Modus zu starten, sondern nur noch einen, wodurch ihr im Kampf beweglicher bleibt.

Hier findet ihr die Option: Unter "Gameplay" findet ihr den Reiter "Touchpad-Tastenshortcuts" und dort "Nach rechts wischen".

Tipp 5: Rätseldauer verlängern

Einige Rätsel in God of War Ragnarök verlangen von euch, dass ihr innerhalb eines bestimmten Zeitlimits Aktionen ausführt. Etwa müsst ihr Glocken mit der Axt abwerfen, um Truhen mit mächtigen Items zu öffnen. Da ihr wieder ganz von vorn beginnen müsst, wenn ihr zum Beispiel eine Glocke knapp verfehlt habt oder vom Stick gerutscht seid, lauert unnötiger Frust schon um die Ecke. Die Zeitlimits lassen sich jedoch in geringem oder auch in stärkerem Umfang verlängern.

Hier findet ihr die Option: Unter "Barrierefreiheit" und "Navigation und Rätsel" könnt ihr den Punkt "Rätselzeit" entdecken. Er befindet sich aber auch unter "Gameplay" bei der "Herausforderungsstufe".

Tipp 6: Rätsel-Zielhilfe

Anknüpfend an den vorherigen Tipp könnt ihr auch eine Zielhilfe bei Rätselobjekten wie den angesprochenen Glocken aktivieren. Dadurch wird automatisch der angepeilte Gegenstand anvisiert.

Hier findet ihr die Option: Unter "Barrierefreiheit" ist die "Rätselzielhilfe" bei "Navigation und Rätsel" versteckt. Alternativ findet ihr sie auch unter "Gameplay" bei „Herausforderungsstufe".

Tipp 7: Schnelle Wende

Hinter euch stehen Gegner? In God of War Ragnarök könnt ihr euch ratzfatz zu ihnen umdrehen. Die Standardeinstellung ist aber nur arg sperrig im Kampf anwendbar: L1 + Steuerkreuz nach unten. Wir empfehlen euch, sie einfach auf den linken Stick zu legen, der nach einem Klick zurückgezogen werden muss. Damit habt ihr euch zackiger um 180 Grad gedreht.

Hier findet ihr die Option: Unter "Barrierefreiheit" müsst ihr die "Controller-Einstellungen" aufsuchen und dort die "Schnelle Wende" auf "Zurückziehen" festlegen.

Tipp 8: Navigationshilfe

Ein Hauch von Dead Space: Wenn ihr euch mal in den Reichen der nordischen Mythologie verlaufen habt, könnt ihr die Kamera in Richtung des aktuellen Ziels mit Betätigung des rechten Sticks ausrichten lassen.

Hier findet ihr die Option: Unter "Barrierefreiheit" findet ihr die "Navigationshilfe" bei "Navigation und Rätsel".

Tipp 9: Checkpoints bei Mini-Bossen

Einige Boss-Gegner können ganz schön anstrengend sein und sie wiederholen sich auch. Wollt ihr Zeit und auch Nerven sparen, könnt ihr euch die Kämpfe aber auch abkürzen, indem ihr sie nach einem Tod mit reduziertem Gesundheitsvorrat des Feindes bestreitet. Das Spiel legt dann in bestimmten Intervallen Rücksetzpunkte an.

Hier findet ihr die Option: Unter "Barrierefreiheit" müsst ihr den Reiter "Kampf" aufsuchen und dort den untersten Punkt "Mini-Boss-Kontrollpunkte" aktivieren. Die Option steht nicht in den höchsten Schwierigkeitsgraden "Keine Gnade" und "God of War" zur Verfügung.

Diese Optionen sollten vielen von euch weiterhelfen, God of War Ragnarök bietet aber noch viel mehr Zugänglichkeitseinstellungen, über die ihr euch hier informieren könnt:

10:01 God of War Ragnarök - Trailer stellt die Barrierefreiheit im Spiel vor

Außerdem haben wir hier noch einige Guides für euch angelegt:

Mit den genannten Tipps könnt ihr das Spielerlebnis und die Bedienung von God of War Ragnarök deutlich verbessern, der knackige Schwierigkeitsgrad bleibt aber dennoch erhalten. Ihr verpasst also nichts von der Faszination, die das exklusive PlayStation-Highlight ausmacht.

Haben wir wichtige Geheimtipps vergessen?