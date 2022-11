God of War Ragnarök: Besucht unbedingt den Wunschbrunnen und bekommt gereinigten Kristall

God of War Ragnarök bietet abseits der Hauptstory noch jeden Menge optionale Inhalte, in denen ihr etwa euer Können gegen besonders starke Bosse testen könnt. Wollt ihr hier gut vorbereitet sein, braucht ihr unter anderem das Material "gereinigter Kristall", um eure Rüstungen voll aufzuwerten. Das bekommt ihr allerdings nur an einem Ort im Spiel: Dem Wunschbrunnen. Ein Besuch lohnt sich also wirklich.

So kommt ihr zum Wunschbrunnen

Falls ihr gerade zum ersten Mal vom Wunschbrunnen hört, er befindet sich in einem optionalen Gebiet nördlich von Vanaheim, dem Krater. Hier könnt ihr erst hin, nachdem ihr das zweite Mal in der Story nach Vanaheim gereist seid, um Freyr zu retten. Nach Abschluss der Quest wird das Gebiet freigeschaltet.

Das heißt allerdings nicht, dass ihr direkt zum Wunschbrunnen spazieren könnt. Zuerst einmal müsst ihr hier den Gefallen "Rückkehr des Flusses" abschließen. Den schaltet ihr automatisch frei, wenn ihr bei Nacht durch die Höhle ganz im Westen des Areals und dann gen Süden zum Dschungel geht.

Habt ihr die Mission abgeschlossen, könnt ihr euch um den Oger kümmern, der nahe des mystischen Tores "Dschungel - Eingang" mit Felsen auf euch wirft. Ist das getan, könnt ihr euch vom mystischen Tor aus gen Osten wenden, euch über den Fluss schwingen und direkt zu eurer Linken ein Tor öffnen. Folgt dort dem Weg und ihr kommt in der Höhle an, die euch zum Wunschbrunnen bringt.

So bekommt ihr gereinigten Kristall

Grundsätzlich bringt euch der Brunnen erstmal nichts außer schön auszusehen. Habt ihr allerdings bereits Kristallsplitter gesammelt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Splitter könnt ihr überall im Krater und im Dschungel finden, indem ihr orangene Kristalle zerschlagt. Auch im Raum mit dem Wunschbrunnen selbst gibt es einige. Stellt ihr euch dann auf die runde Plattform beim Brunnen und interagiert mit ihm, wirft Kratos alle Fragmente in den See. Als Belohnung bekommt ihr wertvolle Items, dazu gehören unter anderem:

Sternenregen-Rüstung

Gereinigter Kristall

Funkelnder Kristall

Hacksilber

Besonders der gereinigte Kristall wird sich hier als nützlich erweisen, ihr braucht ihn nämlich, um viele Rüstungsteile aufzuwerten. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr es mit den Endgame-Bossen wie allen Berserkern und ihrem König oder mit der Walkürenkönigin Gná aufnehmen wollt. Habt ihr Probleme mit einigen der optionalen Bosse, kann euch auch eine ganz bestimmte Einstellung helfen.