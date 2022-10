God of War Ragnarök: Wann erscheinen unsere Preview und der Test?

Bald ist es endlich so weit und wir dürfen euch (spoilerfrei) verraten, ob God of War Ragnarök wirklich das große AAA-Highlight für PS4 und PS5 ist, das seinem Vorgänger in nichts nachsteht. Damit ihr genau im Bilde seid, wann welcher GamePro-Artikel erscheint, fassen wir für euch alles Wichtige zusammen.

Preview zu GoW Ragnarök

Datum: 21. Oktober

21. Oktober Uhrzeit: 15 Uhr

Bereits am morgigen Freitag erscheint unsere ausführliche Preview, in der euch Eleen verrät, wie sich das Action-Adventure in den ersten Stunden schlägt.

GamePro-Bonus: Eleen konnte vorab bereits mit Game Director Eric Williams sprechen und ihm unter anderem die alles entscheidende Frage stellen, ob man die Wölfe im Spiel auch streicheln darf. Teaser: die Antwort ist tatsächlich weit spannender, als ihr vielleicht denkt. Mehr dazu dann in den kommenden Tagen auf der Seite.

Test zu GoW Ragnarök

Datum: 03. November

03. November Uhrzeit: 17 Uhr

In gut zwei Wochen werde ich (Dennis) euch dann verraten, ob der Ersteindruck von Eleen im weiteren Verlauf des Spiels bestätigt wird und ihr euch auf ein echtes PlayStation-Highlight im November freuen dürft – oder wir mehr ein God of War 1.5 bekommen.

GamePro-Bonus: Neben einem ausführlichen Testvideo wird euch Kollege Chris zudem verraten, wie es um die Technik des Spiels bestellt ist.

Eine Story-Zusammenfassung des Vorgängers könnt ihr euch hier anschauen:

Guides und Tipps zum Spiel

Stephan spielt ebenfalls schon fleißig, und wird euch rund um den Release mit allerhand Tipps und Tricks zu God of War Ragnarök versorgen. Interessiert ihr euch hier für ganz bestimmte Artikel, dann schreibt uns das liebend gerne in die Kommentare und wir schauen, ob wir einen helfenden Kniff parat haben.

Eure Fragen für den GamePro-Test

Ihr seid ja mittlerweile meine (zu) langen Tests hier auf GamePro gewohnt, in denen ich dann doch die ein oder andere für euch wichtige Frage nicht aufgegriffen habe. Wollt ihr also einen Punkt ganz besonders erfahren, schreibt das doch gerne hier in die Kommentare. Ansonsten werde ich mich natürlich nach Release des Tests auch im Kommentarbereich tummeln.