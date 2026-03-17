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Jellycat: 20 exklusive Plüschtiere ab morgen in der neuen Space Kollektion - Alle Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker

Im Ticker geben wir euch Bescheid, sobald die begehrten neuen Plushys von Jellycat verfügbar sind und listen außerdem alle mit Preis, Bild. Zudem haben wir Tipps für euch, wo ihr sie herbekommt.

Samara Summer
17.03.2026 | 19:00 Uhr

Diese zwei Schnuffels gibt es unter anderem ab heute in der neuen Kollektion. Diese zwei Schnuffels gibt es unter anderem ab heute in der neuen Kollektion.

Die Marke Jellycat hat einen echten Hype ausgelöst. Besonders beliebt sind die knuffigen Plushys, die Alltagsgegenständen oder Lebensmitteln nachempfunden sind. Daneben gibt es in der neuen Kollektion aber beispielsweise auch den Raketenhund und das schlecht gelaunte, flauschige Alien.

Wir begleiten den Launch für euch und geben euch sofort Bescheid, sobald die Neulinge verfügbar sind.

Neue Hasen, exklusive Space-Plüschtiere und mehr Jellycat im Ticker

Dienstag, 17.03.2026

19:00 Uhr

Noch einmal schlafen, dann ist es so weit: Am 18. März sollen die neuen Plushys im Shop aufschlagen. Wir sind für euch live dabei, weil bisher keine genaue Uhrzeit bekannt ist. Weiter unten haben wir alle wichtigen Infos zur Kollektion und Preisen.

Im Trailer seht ihr dagegen einige der besonders beliebten Jellycat-Plushys:

Video starten 0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

Mehr zu Jellycat:
Jellycat-Glückspilz ergattert den beliebten Plüschdrachen, der ständig ausverkauft ist - und bekommt versehentlich gleich zwei zugeschickt
von Samara Summer
Jellycat-Glückspilz ergattert den beliebten Plüschdrachen, der ständig ausverkauft ist - und bekommt versehentlich gleich zwei zugeschickt

Alles Wichtige zu den 20 neuen Jellycats

  • Wann werden die neuen Plushys verfügbar sein? Am 18. März. Eine genaue Uhrzeit gibt Jellycat nicht an, aber letztes Mal war es um 12 Uhr so weit. Wir halten die Augen für euch offen.
  • Wo sind die Neuerscheinungen verfügbar? Im Store auf der offiziellen Webseite. Da sie dort aber meist schnell ausverkauft sind, empfehlen wir euch alternativ bei lokalen Händlern vorbeizuschauen. Jellycats gibt es beispielsweise in Breunninger-Fillialen in mehreren deutschen Städten.

Das sind die neuen Plushys

  • Zumblebi Alien - 55 Euro
  • Munro Scottie Dog: Space Outfit - 60 Euro
  • Amuseable Peanut Space Rodeo Outfit - 33 Euro
  • Zodihop Luxe Bunny - 45 Euro
  • Amuseable Peanut Star Student Outfit - 30 Euro
  • Cream Bunny mit Stern - 50 Euro
  • Amuseables Boiled Egg: Scientist Outfit - 33 Euro
  • Amuseables Planet Mars - 45 Euro
  • Amuseables Jelly Saucer - 75 Euro
  • Zyllan Alien - 45 Euro
  • Zodihop Luxe Bunny: Taschenanhänger - 33 Euro
  • Amuseables Space Comet - 45 Euro
  • Amuseables Hydrangea - 75 Euro
  • Bashful Bunny im Graduation Outfit - 55 Euro
  • Cream Bunny mit Pflanze - 50 Euro
  • Amuseables Black Hole Taschenanhänger - 33 Euro
  • Amuseables Ivy - 55 Euro
  • Amuseables Asparagus - 50 Euro
  • Amuseables Pickle: Taschenanhänger - 33 Euro
  • Ricky Rain Frog: Beutel - 38 Euro

Zu den Neuerscheinungen gehören also wieder einmal nicht nur klassische Stofftiere, sondern auch Taschenanhänger und der Ricky-Beutel. Das große Thema ist Space, aber daneben sind einige knuffige Pflanzen und Lebensmittel dabei. Die Plushy sind gewohnt hochpreisig. Ob euch das die Plüschfiguren wert sind, müsst ihr natürlich selbst wissen.

Welches neue Plushy wollt ihr euch unter den Nagel reißen?

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