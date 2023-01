God of War-Umfrage: Welche Götterwelt soll Kratos als Nächstes aufmischen?

Nachdem Kratos sich in den alten Spielen bereits das griechische Pantheon vorgeknöpft hat, haben er und Sohnemann Atreus in den letzten beiden Titeln mit der nordischen Götterwelt abgerechnet. Damit ist aber nach God of War Ragnarök Schluss. In welches Setting es uns im nächsten Ableger verschlägt, wurde noch nicht verraten. Wir wollen daher von euch wissen, welche Mythologie ihr euch für den nächsten Teil wünscht. Falls ihr euer favorisiertes Setting nicht in unserer Auswahl findet, dürft ihr es uns gerne in den Kommentaren verraten.

Welche Götterwelt soll's denn sein?

Über das Alte Ägypten als möglicher neuer Schauplatz wurde bereits gemunkelt. In dieser geheimnisvollen Hochkultur mit Tempeln und Pyramiden könnten wir es mit Göttern wie Sonnengott Re oder Osiris, dem Totenrichter der Unterwelt, zu tun bekommen. Auch wenn das vielleicht naheliegend klingt, gerade weil die genannten Gottheiten sehr bekannt sind, gibt es noch zahlreiche andere Religionen, die jede Menge mythologischen Stoff für eine neue epische Geschichte bieten würden.

Dazu gehört beispielsweise die Sumerische Religion aus der Region Mesopotamien und die westafrikanische Yoruba-Religion mit den Orisha-Göttern. Oder der Hinduismus, der in Indien entstanden ist. Allein auf dem indischen Subkontinent gibt es 330 Millionen Götter und Göttinnen (via planet-wissen.de). Da wäre die Auswahl also gigantisch.

Bleiben wir in Asien, dann wäre da außerdem Shintō (auch Shintoismus), eine der wichtigsten Religionen Japans, mit dem Urgötterpaar Izanagi und Izanami. Auch den japanischen Volksglauben mit den Yokai wollen wir euch nicht vorenthalten, obwohl es sich dabei nicht um eine Religion, sondern Folklore handelt, die aber unserer Meinung nach auch gut zu God of War passen würde. Daneben gäbe es noch die chinesische Mythologie oder die Götterwelten der alten Kulturen Mittel- und Südamerikas. Wir stellen euch das Pantheon der Azteken aus Mittelamerika und die Religion der Inka, die ihre Siedlungen und Kultstätten unter anderem im Hochland von Peru erbauten, zur Wahl.

In diesem Video erfahrt ihr, wie die Welten aus Ragnarök entstanden sind:

11:55 God of War Ragnarök - So sind die 9 Welten entstanden

Da God of War Ragnarök erst im November erschienen ist, müssen wir uns sicher noch gedulden, bis wir erfahren, wo es uns tatsächlich als Nächstes hinverschlägt. Gerne dürft ihr uns aber schon mal in den Kommentaren erläutern, was ihr euch von der nächsten Story erhofft und eure Wahl begründen. Zunächst erwartet uns in Ragnarök noch das New Game Plus. Falls euch dagegen interessiert, wie alt Papa Kratos sein könnte, schaut doch mal in diesen Artikel rein. News zur Serien-Adaption findet ihr dagegen hier.