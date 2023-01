1047 oder doch viel 'jünger'? So alt könnte Kratos in God of War Ragnarök sein

Wie alt ist eigentlich Kratos in God of War Ragnarök? Würden wir einer unbedarften Person ein Bild des Hünen zeigen und die Frage stellen, könnte es gut sein, dass die Antwort "vielleicht 50 bis 60?" lauten würde. Aber wir wissen natürlich, dass Atreus' Papa ein Gott ist, der nicht wie normale Menschen altert. Darum bewegen sich die Schätzungen von Fans in ganz anderen Sphären.

Fans auf Reddit diskutieren Kratos' Alter

In einem Reddit-Beitrag stellt User Silver-Right die Frage, die im Folgenden heiß diskutiert wird:

Also ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, aber wie alt ist Kratos genau, besonders in Anbetracht dessen, dass er im Alten Griechenland geboren wurde? Was würdet ihr sagen, wie alt er ist?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Verschiedene Indizien geben den Diskutierenden Hinweise auf das Alter des Kriegsgottes. Während manche User historische Ereignisse heranziehen, weisen andere auf Entwickler-Aussagen oder Dialoge im Spiel hin.

Dantexr und FriendsCallMeBatman erinnern sich an eine Textzeile aus Ragnarök, aus der hervorgeht, dass Kratos mehrere Jahrhundert gelebt habe. Dantexr meint, dass er damit zumindest 200 Jahre alt sein sollte, womöglich älter, wir aber dafür keine verlässliche Infos hätten. Das sehen weitere User anders.

Historische Ereignisse: RenegadeRising weist im Kommentar darauf hin, dass Kratos laut Dialogen sowohl im Trojanischen Krieg als auch bei der Schlacht bei den Thermopylen zugegen war. Allein diese beiden Ereignisse, die noch vor seiner "nordischen Zeit" stattfanden, liegen nach aktuellen Forschungsergebnissen wahrscheinlich mehrere hundert Jahre auseinander.

Andere User sind sich dagegen einig, dass Kratos in God of War 3 um die 50 ist und rechnen von da aus weiter. Einige Fans erklären, Cory Barlog habe gesagt, dass zwischen God of War 3 und dem Spiel von 2018 um die 1000 Jahre liegen. Damit kommen wir auf ganz andere Zahlen.

Falls ihr mehr über Kratos' Entstehung im neuen Spiel wissen wollt, schaut mal in dieses Video rein:

11:54 God of War Ragnarök - So ist Kratos im Spiel entstanden

Hier findet ihr mehr Spannendes zum Thema God of War Ragnarök:

Ein User kommt auf 1047 bis 1051 Jahre

In einem besonders ausführlichen Kommentar stellt User StanktheGreat eine Rechnung an, mit dem der Fan Kratos' genaues Alter bis auf vier Jahre genau bestimmen können will. Dabei zieht der Redditor sowohl Barlogs Statement als auch Ereignisse aus den alten God of War-Spielen sowie Geschichtswissen heran. Falls ihr die gesamte Erläuterung lesen wollt, findet ihr sie hier.

Ob all diese Überlegungen richtig sind - und das Entwicklerteam überhaupt für sich festgelegt hat, wie alt ihr Held genau ist - können wir nicht mit Sicherheit sagen. Doch wir können uns wohl darauf einigen, dass Kratos richtig alt, aber immer noch ziemlich schlagkräftig ist. Auch das wird im Thread diskutiert: Wie sich die göttliche Natur auf den Prozess des Alterns und die Stärke des Griechen auswirkt. Daneben sind die Veränderungen bei Kratos' Tattoos Thema.

Welche Hinweise haltet ihr für die schlüssigsten und was denkt ihr, wie alt der Kriegsgott genau ist?