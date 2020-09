Godfall: Erstes PS5-Exklusivspiel ist fertig und erscheint pünktlich

Ihr mögt Loot-Shooter wie Destiny aber auch Fantasyspiele mit Nahkämpfen? Dann könnte Godfall etwas für euch sein. Die Entwickler bezeichnen ihr Werk als Loot-Slasher und es erscheint zum Release der PS5.

Ein Exklusivspiel ist schon fertig! Die PS5 kommt in den USA und einigen anderen Ländern am 12. November in den Handel. Hierzulande startet die Konsole am 19. November. Damit ihr auch gleich zum Launch etwas zu Spielen habt, ging das Action-RPG Godfall nun Gold.

Das heißt, dass die Entwickler ihr Spiel ans Presswerk geschickt haben, wo nun die Datenträger hergestellt werden. Damit steht einem Release zum Start der PS5 nichts mehr im Weg. Allerdings heißt das nicht, dass die Entwicklungsarbeiten vorüber sind. Das Team wird sicher schon an einem Day-One-Patch arbeiten.

Darüber hinaus soll Godfall ja genau wie Destiny eine lange Zeit mit neuen Inhalten versorgt werden. Das Studio gibt sicher bald Pläne für die Zukunft bekannt. Nun aber steht erst einmal der Release des Spiels an.

Was ist Godfall?

Mit mächtigen Rüstungen in den Kampf gegen einen Gott: In Godfall übernehmt ihr die Rolle von Kriegern, welche die mächtigen Valorplates tragen können. Ausgestattet mit diesen Rüstungen macht ihr euch entweder alleine oder im Multiplayer mit bis zu zwei Freunden auf, um einen finsteren Gott zu besiegen, der die Fantasywelt bedroht.

Das Sammeln von Loot und das Verbessern eures Helden stehen ebenso im Mittelpunkt wie actionreiche Kämpfe, bei denen ihr Schwerter und Kriegshämmer sprechen lasst. Besonders im Team laufen die Auseinandersetzungen sogar recht taktisch ab.

32 0 Mehr zum Thema Die PS5 hat ihr erstes Launch-Spiel: Schaut euch Godfall an!

Wie sich Godfall spielt, erfahrt ihr dann am 19. November, wenn die PS5 erscheint.

Freut ihr euch schon auf Godfall? Ist das ein Titel, den ihr euch für eure PS5 holt?