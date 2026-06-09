Gothic Remake - Neuer Patch für PS5 ist da, der das größte Problem anpackt!

Alkimia haben Version 1.000.004 für das Gothic Remake auf PS5 und PS5 Pro ausgerollt.

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Dennis Müller
09.06.2026 | 08:13 Uhr

Für PS5 und PS5 Pro wurde ein neuer Patch ausgerollt. Für PS5 und PS5 Pro wurde ein neuer Patch ausgerollt.

Erst gestern haben wir vom Zustand der PS5-Versionen des Gothic Remakes berichtet, das aktuell vor allem zwei größere Probleme plagt: Zum einen fehlt es an Optimierung für die Konsolen, darüber hinaus sorgen Abstürze seit Release dafür, dass Speicherstände gelöscht werden. Dem zweiten Punkt hat sich Entwickler Alkimia Interactive laut eigener Aussage im jüngsten Patch gewidmet.

Infos zu PS5-Patch 1.000.004 für Gothic Remake

  • Release: bereits verfügbar auf PS5/PS5 Pro
  • Downloadgröße: 1,342 GB

Patch Notes sind aktuell noch nicht verfügbar, jedoch hat sich Publisher THQ Nordic auf Reddit zum Inhalt geäußert und schreibt:

"Wir haben versprochen, so schnell wie möglich Patch-Neuigkeiten zu bringen, und hier sind sie!

Wir warten gerade auf eine Rückmeldung von Sony, da wir auf der PS5 und PS5 Pro noch die finalen Checks von ihnen abwarten, die Abstürze und Probleme mit Spielständen auf diesen Plattformen beheben sollen. Der Patch wird so schnell wie möglich nach der Genehmigung durch Sony ausgerollt."

Video starten 22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Weitere Infos zu Patches für Xbox Series X/S und PC sollen im Laufe der Woche folgen.

Was uns hier inhaltlich erwartet, ist derweil noch unklar. Es sollen jedoch, wie unter dem Reddit-Post zu lesen, "die Probleme, die von der Community gemeldet werden, behoben werden"

Ein erster Schritt zu einer guten PS5-Version

Abstürze (hoffentlich) zu minimieren und den Speicher-Bug auf PS5 zu beheben, war ein überaus wichtiger erster Schritt – einer, der das Gothic Remake auf Konsolen jedoch noch lange nicht zu einem überwiegend fehlerfreien und gut optimierten Spielerlebnis macht.

Neben einem fehlenden 60 fps-Modus und einer fehlenden HDR-Implementierung, plagen die inhaltlich ansonsten gelungene Neuauflage noch immer diverse Bugs. Angefangen von Sound-Aussetzern bis hin zu verbugten Quests.

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Wie Alkimia Interactive das Remake auf Konsolen und PC in den kommenden Wochen verbessert, darüber halten wir euch auf GamePro auf dem Laufenden.

Allerhand Tipps und Tricks, um euch mit dem rauen Minental vertraut zu machen, findet ihr ebenfalls bereits auf der Seite und natürlich wird es in den kommenden Tagen noch unser finales Testurteil geben.

Konntet ihr bereits erste Erfahrungen mit dem neuen PS5-Patch machen, schreibt sie der Community gerne in die Kommentare.

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Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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