Das Gothic Remake ist für mich aktuell ein absolutes No-Go – zumindest auf PS5

Das Remake von Gothic kommt zum Release mit ärgerlichen Problemen daher.

Die ersten beiden Teile der Gothic-Reihe zählen für mich zu den besten Rollenspielen, die ich je gespielt habe. Und um beim Blick auf die Überschrift Missverständnisse direkt auszuräumen: Alkimia Interactive haben es mit dem Remake geschafft, das fordernde, aber auch so belohnende Spielgefühl ins Hier und Jetzt zu übertragen und spannende Neuerungen einzubauen - die neuen und ausgebauten Quest-Reihen als Beispiel.

Was die technische Umsetzung auf PS5 und PS5 Pro anbelangt, schaut das Ganze jedoch anders aus. Was ich hier aktuell vorfinde, ist nichts, was ich guten Gewissens empfehlen kann.

Die größte Baustelle: Abstürze

Der für mich aktuell größte Spielspaß-Killer sind Abstürze. Was bei vielen anderen Spielen recht harmlos sein kann, führt in Gothic allerdings dazu, dass hart erarbeiteter Fortschritt futsch ist – ein Bug im Speichersystem sei Dank!

Der sorgt aktuell auf PS5 dafür, dass Speicherstände nach einem Absturz ganz einfach verschwinden. Gestern habe ich dadurch beispielsweise gut eine Stunde an Fortschritt verloren.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

In einem RPG wie Gothic, muss ich mir gerade zu Spielbeginn von der ersten Rüstung bis hin zum Ausmerzen eines Rudels Scavengers alles mega hart erarbeiten. Und das muss auch so sein, da die Freude über das Meistern dadurch umso größer ausfällt.

Zerstören solche Fehler dann aber meinen Fortschritt, ist das für mich ein absoluter Dealbreaker, da ich permanent damit rechnen muss, dass mir die Freude über Progress binnen einer Sekunde geraubt wird.



Als kleiner Tipp: Es sieht so aus, als wären aktuell nur Quick- und Autosaves vom ungewollten Löschvorgang betroffen. Spielstände, die übers Optionsmenü angelegt wurden, bleiben hingegen verschont. Habt ihr vor einem Absturz nicht manuell gespeichert, schaut ihr in die Röhre.

Die PS5-Versionen sind aber generell frech

Ich habe bei der späten Test-Bemusterung für Konsolen schon befürchtet, dass ich auf PS5 und PS5 Pro keine perfekt optimierte Portierung vorfinde.

Doch was hier zum Release geboten wird, ist für ein im Jahr 2026 mit teils betagter Optik veröffentlichtes AA-Spiel schon frech. Dass ich selbst auf der PS5 Pro nur einen Modus mit 30 fps bekomme, fasst das Ganze gut zusammen. Hier wurde nämlich gefühlt nichts für Konsolen optimiert.

Gothic Remake im PC-Test Ein toller Nostalgietrip, wenn ihr schmerzresistent seid von Stephan Zielke

Zwar kann ich das recht behäbige Gothic als Fan des Originals auch ohne 60 fps-Modus spielen, schönreden kann ich mir einen solchen Umgang mit der Konsolenversion allerdings nicht – erst recht nicht, wenn weitere Probleme wie die angesprochenen Abstürze, Sound- und Quest-Bugs sowie weitere Fehler ebenfalls noch enthalten sind.

Die Kollegen Stephan und Jonas werden den Ist-Zustand in ihren Tests die kommenden Tage auch noch einmal ausführlich auf den Punkt bringen.

Alkimia verspricht Nachbesserungen

Dass hier nachgebessert werden muss, ist auch Alkimia nicht entgangen, die sich in einem längeren Post zum aktuellen technischen Zustand geäußert haben.

Das Problem der zerstörten Save Files soll asap gefixt werden und hat höchste Priorität

Die Performance auf PS5 und PS5 Pro soll verbessert werden, was jedoch “nicht über Nacht” passieren wird und sicher noch eine ganze Weile dauert

Gothic bleibt Gothic

Technische Probleme könnte man fast schon als Feature der Gothic-Reihe bezeichnen und im Nachgang kann ich beispielsweise über den komplett vermurksten Release von Gothic 3 lachen.

Und generell weiß ich als Fan der ersten Stunde, dass ich ab und an über Bugs stolpere – und damit kann ich auch im Remake leben.

Dennis Müller Dennis hat sich durch alle Piranha Bytes-Spiele von Gothic über Risen bis hin zu Elex gespielt, doch vor allem der erste Abstecher ins Minental und Gothic 2 zählen zu seinen liebsten Videospielen überhaupt.

Doch ab einem gewissen Punkt hört der Spaß dann auf. Schließlich will hier ein Entwickler stolze 50 bis 60 Euro für sein Spiel und das sollte dann gefälligst nicht in einem Zustand sein, bei dem ich jederzeit um meinen Spielstand bangen muss. Und das bezogen auf die PS5-Versionen optimiert gehört.

Wie ist eure Erfahrung mit der PS5-Version und welche Baustellen sollte Alkimia schnell ausbessern?