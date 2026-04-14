Release bekannt: Gothic-Trilogie kommt für satte 90€ auf PlayStation und Xbox - aber ihr könnt eins der RPGs als kostenlosen Bonus bekommen

Alle drei Gothic-Spiele kommen auf PlayStation und Xbox. Wann genau und wie teuer der Spaß wird, ist jetzt bekannt.

Dennis Müller
14.04.2026 | 17:11 Uhr

Die Gothic-Trilogie erscheint jetzt auch für aktuelle PlayStation- und Xbox-Konsolen. Die Gothic-Trilogie erscheint jetzt auch für aktuelle PlayStation- und Xbox-Konsolen.

THQ Nordic bringt die Gothic-Trilogie jetzt auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen, so weit, so bekannt. Soeben wurden aber nicht nur die konkreten Release-Daten für alle drei Rollenspiele enthüllt, sondern auch die Preise – und die haben es wahrlich in sich.

Wann erscheint die Classic-Trilogie von Gothic?

  • Gothic 1 am 28. Juli
  • Gothic 2 am 29. September
  • Gothic 3 am 24. November

Die drei Ports erscheinen sowohl für PS5 und PS4, als auch für Xbox Series X/S und Xbox One. Auf der Switch könnt ihr die Spiele bereits seit drei Jahren zocken.

Video starten 10:04 Das Gothic Remake zeigt endlich seine spannendsten Neuerungen!

Gesalzene Preise für die Gothic-Ports

Falls ihr bis hierhin denkt "ja cool, hol ich mir", kommt jetzt der große Twist. Jeder Teil der mittlerweile 20 bis 25 Jahren alten RPG-Reihe von Piranha Bytes kostet stolze 29,99 Euro. Um im November alle drei Spiele auf der Konsole zu haben, müsst ihr also stolze 90 Euro ausgeben.

Habt ihr euch die Klassiker vor ein paar Jahren bereits für die Switch geholt, dürften euch die Preise allerdings nicht wundern. Hier kosten die Spiele ebenfalls einzeln 29,99 Euro.

Es gibt einen kostenlosen Umweg

Gothic Classic gratis als Dreingabe zu bekommen, das geht übrigens auch. Dafür müsst ihr aber so mutig sein und euch das Gothic Remake vorbestellen. Das erste Spiel gibt's nämlich als Preorder-Bonus obendrauf.

An und für sich eine coole Aktion, wäre da nicht der Part mit dem Vorbestellen.

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Es ist nicht mehr weit bis zum Gothic Remake

Die Vorfreude auf das Remake ist natürlich groß - genauso wie die Sorgen um den finalen Zustand. Spätestens am 05. Juni gibt's jedoch Gewissheit, ob sich der erneute Ausflug ins Minental lohnt und ob das Alte Lager noch den Charme versprüht, wie vor mittlerweile 25 Jahren. Wie die Zeit vergeht.

Holt ihr euch die Classic-Trilogie oder reicht euch das Remake, sollte es denn gut werden, vollkommen aus?

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Genre: Rollenspiel

Release: 15.03.2001 (PC, Switch)

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