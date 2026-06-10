Gothic Remake: Zweiter Patch für PS5 und Xbox Series lässt euch endlich mit mehr als 30fps zocken

Diego findet das gut!

Das Gothic Remake hat seinen zweiten Patch für die Konsolenversionen bekommen und der dürfte vor allem diejenigen unter euch glücklich machen, die auf der PS5 Pro spielen.

Patch 1.000.005 lässt euch 30fps-Begrenzung aufheben

Vor knapp drei Stunden hat Alkimia Interactive das Update ausgespielt und dazu einen Post auf X (ehemals Twitter) verfasst. Darin gibt das Team unter anderem bekannt, dass der Patch eine Option im Gepäck hat, die uns fortan die 30fps-Begrenzung abschalten lässt.

Dadurch kann das Spiel ab sofort mit höheren Frameraten gespielt werden – wenn sie denn erreicht werden. Spannend dürfte das vor allem für Besitzer*innen der PS5 Pro sein, die bekanntlich mehr Power besitzt, als die Basiskonsolen.

Aktuell empfehlen die Entwickler*innen, die Einstellung nur auf der PS5 Pro und Xbox Series X zu aktivieren. Zudem machen sie deutlich, dass es sich aktuell noch um eine experimentelle Option handelt.

7:34 7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!

Autoplay

Wichtig ist, dass sich das Spiel ohne 30fps Cap weniger rund anfühlen kann als vorher – vor allem, wenn große Schwankungen auftreten und das Remake etwa ständig im Bereich zwischen 30 und beispielsweise 60 Bildern pro Sekunde hin und her springt.

Wie sich das neue Feature auf das Spielgefühl auswirkt, muss sich in den kommenden Stunden noch zeigen, weitere Informationen seitens Alkimia gibt es derzeit nicht.

Auf der kommenden Seite listen wir die derzeit bekannten Patch-Notes noch einmal separat auf.

Könnt ihr den Patch aktuell schon ausprobieren und wenn ja – wie läuft es so? Berichtet unbedingt und schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!