Gothic Remake: Zweiter Patch für PS5 und Xbox Series lässt euch endlich mit mehr als 30fps zocken

Der neue Patch für das Gothic Remake hebt die 30fps-Begrenzung auf. Davon dürften aber nur einige unter euch profitieren.

Profilbild von Kevin Itzinger

Kevin Itzinger
10.06.2026 | 16:03 Uhr

Diego findet das gut! Diego findet das gut!

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Das Gothic Remake hat seinen zweiten Patch für die Konsolenversionen bekommen und der dürfte vor allem diejenigen unter euch glücklich machen, die auf der PS5 Pro spielen.

Patch 1.000.005 lässt euch 30fps-Begrenzung aufheben

Vor knapp drei Stunden hat Alkimia Interactive das Update ausgespielt und dazu einen Post auf X (ehemals Twitter) verfasst. Darin gibt das Team unter anderem bekannt, dass der Patch eine Option im Gepäck hat, die uns fortan die 30fps-Begrenzung abschalten lässt.

Dadurch kann das Spiel ab sofort mit höheren Frameraten gespielt werden – wenn sie denn erreicht werden. Spannend dürfte das vor allem für Besitzer*innen der PS5 Pro sein, die bekanntlich mehr Power besitzt, als die Basiskonsolen.

Aktuell empfehlen die Entwickler*innen, die Einstellung nur auf der PS5 Pro und Xbox Series X zu aktivieren. Zudem machen sie deutlich, dass es sich aktuell noch um eine experimentelle Option handelt.

Video starten 7:34 7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!

Wichtig ist, dass sich das Spiel ohne 30fps Cap weniger rund anfühlen kann als vorher – vor allem, wenn große Schwankungen auftreten und das Remake etwa ständig im Bereich zwischen 30 und beispielsweise 60 Bildern pro Sekunde hin und her springt.

Wie sich das neue Feature auf das Spielgefühl auswirkt, muss sich in den kommenden Stunden noch zeigen, weitere Informationen seitens Alkimia gibt es derzeit nicht.

1
Das Gothic Remake ist für mich aktuell ein absolutes No-Go – zumindest auf PS5
von Dennis Müller
2
Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist
von Dennis Müller

Auf der kommenden Seite listen wir die derzeit bekannten Patch-Notes noch einmal separat auf.

Könnt ihr den Patch aktuell schon ausprobieren und wenn ja – wie läuft es so? Berichtet unbedingt und schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 7 Minuten

Gothic Remake: Zweiter Patch für PS5 und Xbox Series lässt euch endlich mit mehr als 30fps zocken

vor 22 Stunden

Gothic Remake Maps: Alle 10 Karten und wo ihr sie bekommt

vor 22 Stunden

Gothic Remake: Klettern lernen - So erhaltet ihr die neue Fähigkeit

vor 23 Stunden

Im Gothic Remake Wassermagier werden: So findet ihr den Adanos-Schrein für die Quest "Aufnahme in den Kreis des Wassers"

vor einem Tag

Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Gothic Remake: Zweiter Patch für PS5 und Xbox Series lässt euch endlich mit mehr als 30fps zocken

vor 7 Minuten

Gothic Remake: Zweiter Patch für PS5 und Xbox Series lässt euch endlich mit mehr als 30fps zocken
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (Juni 2026)   1     4

vor 25 Minuten

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (Juni 2026)
Pokémon TCG Pocket: Alle aktuellen Codes für Gratis-Items und wie ihr sie einlöst (Juni 2026)   2  

vor 25 Minuten

Pokémon TCG Pocket: Alle aktuellen Codes für Gratis-Items und wie ihr sie einlöst (Juni 2026)
Genshin Impact: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im Juni 2026   1

vor einer Stunde

Genshin Impact: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im Juni 2026
mehr anzeigen