Gothic Remake: So überlebt ihr die ersten Stunden im Spiel

So macht ihr den namenlosen Helden etwas stärker.

Mit dem Gothic Remake kommt der über 25 Jahre alte Rollenspiel-Klassiker im modernen Gewand zurück, doch hinter der hübschen Fassade versteckt sich noch dasselbe fiese Abenteuer, das uns schon 2001 ein ordentliches Pfund aufs Maul gegeben hat.

Insbesondere, wenn ihr das Original noch nicht gespielt habt, verspeist euch das Spiel munter zum Frühstück, nur um euch dann durchgekaut vor eine Meute Orks auszuspucken. Aber keine Sorge, wir haben hier ein paar elementare Tipps zusammengestellt, die euch dabei helfen, den Aufenthalt im Minental von Khorinis zu überleben.

Wenn ihr euch für ein bestimmtes Themengebiet interessiert, könnt ihr hier direkt dahin springen:

Allgemeine Tipps zum Spielstart

1) Speichert ständig euer Spiel

In den meisten modernen Spielen gibt es eine automatische Speicherfunktion, die den Fortschritt regelmäßig und an wichtigen Punkten sichert. In Gothic müsst ihr das selbst erledigen, das Spiel speichert nur sporadisch von allein.

Das ist vor allem deswegen wichtig, da ihr speziell am Anfang super schnell ins Gras beißt – da reicht schon die Begegnung mit einem Wildtier oder einem verärgerten Lagermitglied, dem ihr die falsche Antwort gebt.

Speichert daher nach jedem Gespräch, nach jedem Kampf und nach jeder Quest – euer Zukunft-Ich wird es euch danken. Auf dem Controller drückt ihr dafür auf PS5 L1 + "Create-Taste", auf Xbox RB + "Ansicht-Taste" oder am PC F5.

3:05 Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht

Autoplay

2) Folgt Diego ins alte Lager

Zu Beginn des Spiels trefft ihr auf Diego, der euch vor einer Truppe fieser Schläger rettet. Nachdem er euch dann die grundlegenden Spielregeln der Kuppel erklärt hat, macht er sich zurück auf den Weg ins alte Lager und ihr solltet ihm unbedingt folgen und euren Erkundungsdrang vorerst unterdrücken.

Tut ihr das nicht, müsst ihr euch bald allein bewähren und das ist zu Beginn des Spiels fast aussichtslos, da ihr weder austeilen noch einstecken könnt. Diego kümmert sich hingegen mühelos um angreifendes Wildtier und sorgt dafür, dass ihr lebendig im Lager ankommt.

Sprecht dann zunächst mit den Leuten im Camp, erfüllt ein paar leichte Aufgaben und schaut euch die Umgebung erst in Ruhe an, wenn ihr etwas kräftiger geworden seid.

3) Kauft euch schnellstmöglich eine Karte

Wenn ihr zu Beginn nach einer Taste für die Karte sucht, habt ihr keinen Erfolg, denn die müsst ihr erst freischalten. Im alten Lager könnt ihr beim NPC Graham etwa verschiedene Maps kaufen, die euch die Umgebung zeigen.

Investiert das Geld unbedingt – oder sucht alternativ nach einem weniger ehrenvollen Weg, um sie in euren Besitz zu bekommen.

4) Sucht euch ein Bett und geht nachts nicht aus dem Lager

Ein sicheres Nachtlager ist in Gothic enorm wichtig, da ihr auf diesem Weg eure Lebenspunkte heilen und Zeit verstreichen lassen könnt. Da Heilitems anfangs sehr wertvoll sind, solltet ihr Schlafen, um zu genesen.

Achtet aber darauf, dass ihr euch nicht unendlich heilen könnt. Wenn ihr in der Zeitanzeige einstellt, bis wann ihr schlafen wollt, seht ihr am weißen Balken, wie viel Heilung euch gerade zur Verfügung steht.

Nachts solltet ihr so zudem die Zeit vergehen lassen, um eure Aufgaben danach im Tageslicht zu erfüllen. Nach Sonnenuntergang ist das Minental nämlich stockdunkel und ihr seht ohne Lichtquelle so gut wie nichts und rennt schnell in Gefahren hinein.

Das ist euer Haus im alten Lager. Dämmerung heißt: Schlafen gehen!

Im Alten Lager findet ihr den NPC Guy, der euch erklärt, in welchem Haus ihr übernachten könnt – es ist direkt oberhalb der Arena, mit einem roten Tuch bespannt. Dort könnt ihr fortan die Nacht verbringen und eure Wunden versorgen. Auch in den anderen Camps gibt es entsprechende Schlafstätten.

5) Fleisch braten hält euch fit

Ist die Heilung in eurem Bett aufgebraucht, könnt ihr euch stattdessen noch relativ leicht mit gebratenem Fleisch aufpäppeln. Wanzen, Scavanger und Molerats lassen sich recht einfach bekämpfen und versorgen euch mit Fleisch. Das könnt an den Lagerfeuern mit Pfanne braten – die findet ihr in der ganzen Spielwelt.

Diese Lagerfeuer mit Pfanne gibt es überall in der Spielwelt.

6) Seid clever beim Verkaufen

Am Anfang wollt ihr so schnell es geht an möglichst viel Erz kommen und dafür werdet ihr allerhand Kram, den ihr unterwegs erbeutet, verkaufen. Achtet aber stets darauf, wo ihr wie viel verkauft.

Zum einen haben verschiedene Händler unterschiedliche Interessen und das wirkt sich auch auf die Preise aus. Ein Magier zahlt euch etwa mehr für Kräuter und andere Zutaten, aber dafür weit weniger für Waffen.

Außerdem nimmt der Verkaufspreis ab, je mehr Waren einer Art ihr verkauft. Das erste Wolfsfell bringt euch zum Beispiel noch ordentlich was ein, für das zehnte zahlt euch derselbe Händler allerdings nur noch wenig. Verkauft gleiche Items also bestenfalls in verschiedenen Shops.

7) Lasst euch den Weg in die anderen Lager zeigen

Im Alten Lager findet ihr zwei NPCs aus den anderen Camps. Mordrag findet ihr am Südtor, Baal Parvez steht hingegen am Marktplatz herum. Wenn ihr mit ihnen sprecht, bieten sie irgendwann an, euch in ihr Lager zu bringen.

Nutzt den Service, denn so wird euch nicht nur der Weg gezeigt, ihr werdet unterwegs auch von ihnen beschützt und kassiert trotzdem die Erfahrung für erledigte Gegner.

Nachdem ihr jetzt wisst, wie ihr unkompliziert in die beiden anderen Lager kommt, verraten wir euch auf den folgenden Seiten, welche Unterschiede es zwischen den Camps gibt, welche Skills ihr zum Start freischalten solltet und wie ihr zum Start zu eurer ersten Ausrüstung kommt.

Oberhalb haben wir euch zudem noch ein paar weitere Guides verlinkt, die ihr euch ebenfalls weiterhelfen. Wenn ihr selbst auch noch Tipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare – die Community wird es euch danken!