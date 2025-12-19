Läuft gerade 2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk
Lea Herfurtner, Michael Graf
19.12.2025 | 16:00 Uhr

Das Rollenspiel-Jahr 2026 wird gigantisch – aber auch gnadenlos! Zwischen dem Hype um The Witcher 4 und dem Kult-Comeback von Gothic müssen wir uns entscheiden. Deshalb spielen wir heute "Pick or Kill": Welches Game wird gezockt, welches fliegt von der Festplatte?

Gemeinsam mit Micha, Fabiano und MMO-Experte Karsten Scholz diskutieren wir: Was ist 2026 eigentlich noch ein Rollenspiel? Zählen noch Stats und Würfel wie in Solasta 2 – oder bietet die Sandbox von GTA mittlerweile das bessere Roleplay? Wir lassen Nostalgie gegen Innovation antreten: Fable gegen Gothic, Exodus gegen Clockwork Revolution. Wer gewinnt das Duell?

Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast

Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSR
