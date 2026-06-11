Gothic Remake – Spielzeit: Länger als das Original

Selbst wenn ihr das Minental in- und auswendig kennt, werdet ihr mehr als ein Wochenende in der Gefängniskolonie einplanen müssen.

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Stephan Zielke
11.06.2026 | 13:15 Uhr

Wer Gothic Remake nur durchspielen möchte, braucht ein paar Stunden länger als beim Original. Wer Gothic Remake nur durchspielen möchte, braucht ein paar Stunden länger als beim Original.

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Seit dem 5. Juni könnt ihr dank Alkimia Interactive endlich wieder das Minental von Khorinis im Gothic Remake unsicher machen. Dabei könnt ihr euch nicht nur mit drei unterschiedlichen Fraktionen verbünden, was den Wiederspielwert bedeutend erhöht, sondern auch neue erweiterte Questlines entdecken und euch neuen Herausforderungen stellen.

Das sollte doch auch Gothic-Veteranen eine Weile beschäftigen, oder?

So lange solltet ihr für das Remake einplanen

Laut Angaben der Entwickler wollte man auf die ursprüngliche Spielzeit von Gothic noch einmal ungefähr zehn Stunden draufschlagen. Geht man nach der Webseite HowLongToBeat.com, dann wurde dieses Ziel durchaus erreicht, was sich auch mit unseren eigenen Erfahrungen deckt.

Video starten 22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

  • Spielzeit für die Hauptstory: rund 26 Stunden, aufgeteilt auf 6 Kapitel
  • Spielzeit für die Hauptstory mit Sidequests: ca. 35 bis 40 Stunden
  • Spielzeit für die 100%/Completionists: über 80 Stunden

Auch wenn es zurzeit noch nicht so viele Runs auf HowLongToBeat gibt, so können wir aus eigener Erfahrung zustimmen. Mein Savegame zeigte für den Test am Ende rund 32 Stunden an. 

Das ist aber rein die Zeit im Spiel. In der Realität werdet ihr aber oft sterben und dann neu laden müssen. Schlagt also gerne nochmal ein paar Stunden oben drauf.

Gothic Remake im Test – Ein toller Nostalgietrip, wenn ihr schmerzresistent seid
von Stephan Zielke
Gothic Remake im Test – Ein toller Nostalgietrip, wenn ihr schmerzresistent seid

Wer auf Erfolgsjagd ist, ist gut beschäftigt

Besonders auffällig ist die lange Spielzeit, um das Gothic Remake mit 100% zu beenden. Denn wenn ihr hinter der Platin-Trophäe her seid, dann könnt ihr euch schon einmal Urlaub nehmen.

Allein die Erfolge für die Waffenmeisterschaft und die Magiekreise verlangen von euch, dass ihr das Spiel mindestens zweimal abschließt. Einmal als Krieger und einmal als Magier. Beide Erfolge gleichzeitig sind aufgrund der knappen Lernpunkte kaum möglich. Auch müsst ihr euch den drei unterschiedlichen Lagern anschließen.

Eine wahre Herausforderung ist aber der Erfolg "Keine Zeit zu sterben". Für diesen müsst ihr das Spiel im Permadeath-Modus abschließen. Ein Tod und ihr steht wieder am Anfang. Dafür benötigt ihr nicht nur gute Planung, sondern auch viel Spielwissen, was ihr euch erst über mehrere Runs aneignen müsst.

Falls ihr schon mitten im Spiel seid, aber euch interessiert wie lang die Geschichte noch dauert, dann verraten wir euch das auf der nächsten Seite.

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