Im Gothic Remake Wassermagier werden: So findet ihr den Adanos-Schrein für die Quest "Aufnahme in den Kreis des Wassers"

Wirklich mächtig werdet ihr als Magier nur, wenn ihr den Wassermagiern beitretet.

Auch im Gothic Remake gilt: Wenn ihr mächtige Magie nutzen wollt, dann solltet ihr irgendwann Wassermagier werden. Nicht nur, wenn ihr dem neuen Lager beigetreten seid, sondern auch als Feuermagier solltet ihr den Weg noch einschlagen. Denn nur die Wassermagier lehren euch die fortgeschrittenen Magiekreise.

Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr den Wassermagiern beitretet, egal, ob ihr euch vorher für das alte oder neue Lager entschieden habt.

1:07:13 Was taugt das Gothic Remake wirklich?

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Die Aufnahme bei den Wassermagiern als Mitglied des neuen Lagers

Wenn ihr dem alten Lager angehört, dann ist euer Weg zu den Wassermagiern recht einfach. Ab dem dritten Kapitel – also kurz nach eurem Ausflug auf den Ork-Friedhof – werdet ihr darauf angesprochen, dass ihr nun den Söldnern beitreten könnt.

Sprecht dafür mit Lee und er gibt euch die Aufgabe, den Wassermagier Myxir vor einigen Feuerwaranen zu beschützen, um ein Buch zu besorgen. Ihr trefft den Magier etwas südlich des Turms an der Küste, auf dem Weg, der hinunter zum Meer führt.

Lasst den Magier ruhig die Aufgabe erledigen. Seine Eismagie macht mit den Waranen kurzen Prozess und ihr müsst keinen Finger krümmen. Taucht dann nach dem Buch und kehrt zurück zu Myxir.

Lee nimmt euch danach bei den Söldnern auf. Dadurch könnt ihr wieder Saturas ansprechen. Er möchte, dass ihr die Herstellung von Schriftrollen und Alchemie lernt. Danach bekommt ihr die Quest "Aufnahme in den Kreis des Wassers".

Die Aufnahme bei den Wassermagiern als Mitglied des alten Lagers

Solltet ihr dem Alten Lager angehören, dann habt ihr später auch noch eine Chance Wassermagier zu werden, egal, ob ihr nun Gardist oder Feuermagier seid. Um spoilerfrei zu bleiben: Im Verlauf der Handlung findet ein wichtiges Event statt und danach ist ein Wechsel möglich. Ihr werdet das Ereignis erkennen.

Sobald ihr das Ereignis erlebt habt, müsst ihr zum alten Lager reisen und dort mit den Torwachen sprechen. Danach könnt ihr im neuen Lager mit Saturas über eine Aufnahme sprechen. Folgt dann der dazugehörigen Questreihe, wie im ersten Abschnitt beschrieben.

So löst ihr die "Aufnahme in den Kreis des Wassers"

Saturas möchte, dass ihr einen Adanos-Schrein besucht. Diesen findet ihr dort, wo ihr auch nach dem Buch der Druiden gesucht habt. Schwimmt bei den Schiffen nach Norden und ihr könnt den Eingang schon aus dem Wasser ragen sehen.

Der Tempel ist im Norden der versunkenen Schiffe. Reist dafür an die Ostküste.

Taucht beim Tempel hinab und folgt anschließend dem Gang. Ihr landet in einer Kammer, wo ihr ein würdiges Opfer für Adanos bringen sollt. Falls ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr mittlerweile, dass Wasser genau Adanos' Ding ist.

Benutzt den Schalter rechts. Damit fließt das Wasser aus der Mitte des Raums in das Behältnis rechts. Wartet so lange, bis vier der Kammern gefüllt sind und betätigt den Schalter erneut. Das Wasser aus der rechten Kammer fließt nun in die linke, bis auf beiden Seiten zwei Kammern gefüllt sind.

Der Raum wird jetzt erleuchtet und ihr könnt zu Saturas zurückkehren und euch eure Robe abholen. Außerdem lehrt er euch die Kreise der Magie. Einschließlich des fünften Kreises, der Feuermagiern oder Anhängern des Sumpflagers verwehrt bleibt.

Später im Spiel gibt es noch einen mächtigen sechsten Kreis der Magie, aber der hat nichts mit den Wassermagiern zu tun. Für den werdet ihr einen alten Bekannten und mächtigen Magier aufsuchen müssen. Alte Gothic-Fans wissen natürlich, von wem wir reden.

Geht ihr im Gothic Remake voll auf Magie oder baut ihr euch einen Hybriden, der auch im Nahkampf etwas reißen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!