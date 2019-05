Gran Turismo Sport - Neues Update kommt noch diese Woche

Das PS4-Rennspiel Gran Turismo Sport wird weiterhin regelmäßig mit Updates versorgt. Nun hat Chefentwickler Kazunori Yamauchi von Polyphony Digital auf Twitter einen neuen Patch angekündigt.

Wann kommt das Update? Es soll noch in dieser Woche erscheinen, also spätestens am 31. Mai.

Was steckt drin? Genaue Details hat Yamauchi-San in seinem Tweet noch nicht verraten, deutet allerdings an, dass dieses Mal keine Autos dem virtuellen Fuhrpark hinzugefügt werden.

Dafür wird es aber eine neue Strecke geben. Diese teast der Chefentwickler auch mit einem Bild an, dass eine bestimmte Kurve des Kurses zeigt.

Update coming this week. ?????????????The Car Team gets a break this month but a new track will be added.????????????????????????????#GTSport pic.twitter.com/s6uLUpmjh9 — ????? (@Kaz_Yamauchi) May 27, 2019

Fans spekulieren: Welche Strecke ist das?

Und das greifen die GT-Fans unter dem Tweet natürlich auf, um zu mutmaßen, um welche Strecke es sich genau handelt.

Die Kurve scheint dabei in die Verläufe von mehreren Strecken zu passen wie etwa den fiktiven Kurs Dragon Trail Seaside.

Die Spur führt nach Großbritannien: Klarer Favorit ist aber aktuell der britische Goodwood Race Track, die Kurve soll dabei den "St Mary's"-Abschnitt zeigen.

That corner is st. Mary's from Goodwood race track pic.twitter.com/Xv24ZVbS4M — Teme (??) (@RODENT950) May 27, 2019

Gran Turismo Sport erschien im Oktober 2017 für die PS4. Mehr Infos zum Spiel findet ihr im Test zu GT Sport.