Gran Turismo Sport - Weniger Downloads: Neue Zwei-Disc-Edition im Oktober

Gran Turismo Sport ist kein kleines Spiel, das dürfte klar sein. Und dieser Umstand wird noch dadurch verstärkt, dass die Entwickler von Polyphony Digital noch immer regelmäßig Updates mit neuen Autos und Strecken veröffentlichen. Das mag für Spieler eine tolle Sache sein, doch wenn es um Downloads und Updates geht, kann viel Zeit ins Land gehen - vor allem dann, wenn man sich Gran Turismo Sport neu kauft.

Gran Turismo Sport wird neu veröffentlicht & kommt auf zwei Discs

Aber es wird Abhilfe geleistet, denn mit Gran Turismo Sport: Spec 2 erscheint eine neue Version des PS4-exklusiven Racers, der fast alle Updates vorweg nimmt. Die Edition erscheint standardmäßig nämlich in der Version 1.39 und ist damit quasi auf dem Stand vom Mai 2019. (via GTPlanet)

Gran Turismo Sport

Update 1.45 ist da & bringt vier Autos und mehr Regen

Mehr Discs, mehr Content: Dieser Umfang braucht natürlich auch seinen Platz und deswegen wird Gran Turismo Sport: Spec 2 auch auf zwei Discs ausgeliefert. Die Zeiten, in denen moderne Spiele wie selbstverständlich auf eine Disc passen, scheinen wohl ihr Ende zu finden - auch das Final Fantasy 7 Remake und The Last of Us: Part 2 brauchen jeweils zwei Scheiben, um alle Inhalte unter Dach und Fach zu bringen.

Neben den vielen Gratis-Updates bekommt Gran Turismo Sport: Spec 2 aber noch weitere Boni spendiert. Neben 2,5 Millionen Credits dürfen sich Käufer auch auf insgesamt 10 Autos freuen, die mit der Version neu ins Spiel kommen:

Aston Martin V12 Vantage GT3

Chevrolet Corvette C7 Gr.3

Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing)

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport)

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3

Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport

Porsche 911 RSR (991)

Renault Sport R.S.01 GT3

Subaru WRX Gr.3

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3)

Die neue Version von Gran Turismo Sport ist ab dem 4. Oktober 2019 im Handel verfügbar.