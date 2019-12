Gratis am Wochenende: Kostenlose Spiele für PS4, Xbox One, Switch

Hier verraten wir euch, welche Demos, Betas und kostenlosen Probe-Versionen ihr am Wochenende vom 20. bis 23. Dezember auf PS4, Xbox One und Switch spielen könnt.

Xbox One: Kostenlose Spieltage

Valkyria Chronicles 4

Genre: Strategie, JRPG

Strategie, JRPG Release: 2018

2018 Xbox Live Gold: Ja

Im Zentrum der Valkyria Chronicles-Reihe stehen die fordernden Rundenstrategie-Kämpfe. Das sogenannte BliTZ-System ist eine Mischung aus Rundenstrategie, Rollenspiel und 3rd. Person-Shooter. Die Handlung des vierten Teils spielt zeitgleich mit dem ursprünglichen VC, allerdings folgen wir dieses Mal der Truppe E der Förderation, die gegen die imperialen Streitmächte in den Kampf zieht.

Goat Simulator

Genre: Action

Action Release: 2015

2015 Xbox Live Gold: Ja

Wenn ihr in den letzten Jahre nicht unter einem Stein gelebt habt, solltet ihr mit dem Namen Goat Simulator vermutlich etwas anfangen können. Die absurde "Simulation" steckt euch in die Haut der namensgebenden Ziege, die durch die offene Welt spaziert. Dabei passieren dank witziger Features jede Menge bescheuerte Dinge.

Puyo Puyo Champions

Genre: Puzzle, Adventure

Puzzle, Adventure Release: 2019

2019 Xbox Live Gold: Ja

Puyo Puyo Champions spielt sich wie eine Mischung aus Tetris und 4 Gewinnt. Ziel ist es Ketten aus den kleinen Kugeln zu legen, um möglichst viele Punkte zu kassieren. Dabei gilt es verschiedene Regeln zu beachten, die das ganze durchaus taktisch werden lassen. Bei Champions spielen außerdem die Multiplayer-Modi eine große Rolle, die ihr online oder lokal mit bis zu acht Spielern angehen könnt.

Neue Demos von dieser Woche:

Last Labyrinth (PSVR)

Wenn ihr in Besitz einer Playstation VR-Brille seid, könnt ihr nun eine Demo-Version von Last Labyrinth ausprobieren. Ziel ist es aus einer geheimnisvollen Villa zu entkommen. Das Spiel ist dementsprechend wie eine Art Escape Room aufgebaut, den ihr nur mit VR erleben könnt.

Blasphemous (Switch)

Das 2D-Soulslike Blasphemous gibt es nun auch auf der Switch und ihr könnt es mit einer kostenlos Demo ausprobieren. Dem Genre entsprechend ist der Schwierigkeitsgrad recht hoch. Dafür werdet ihr aber mit einer coolen und harten Fantasy-Welt belohnt.

Gratis-Games bei PS Plus und Games With Gold im Dezember 2019

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Switch Online, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

PS Plus - Unter anderem mit Titanfall 2

PS Now - Das kam im Dezember dazu

Games with Gold - Welche Spiele sind diesmal dabei?

Xbox Games Pass - Diese Spiele kamen gerade dazu

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?