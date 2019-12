PS Now Dezember 2019 bringt neue Spiele für Shooter-Fans

PS Now-Mitglieder können sich auch im Dezember 2019 über neue Spiele freuen. Der Service hat heute drei neue Spiele bekommen, die im Streaming-Dienst enthalten sind.

Neu bei PS Now:

Das PS Now-Highlight im Dezember 2019:

Wolfenstein: The Old Blood

Auch PUBG und F1 2019 sind gute Spiele, über die sich Fans von Battle Royale und Formel 1-Rennen freuen können. Unser Highlight des Monats geht allerdings an Wolfenstein: The Old Blood. Dabei handelt es sich um das Standalone-Addon und Prequel zu Wolfenstein: The New Order.

Worum geht's? Als B.J. Blazkowicz erleben wir zwei Episoden mit unterschiedlichen Settings. Die Missionen "Die dunklen Geheimnisse der Helga von Schabbs" und "Rudi Jäger und die Höhle der Wölfe" schicken uns in eine deutsche Alpenfestung mitsamt angrenzendem Dorf und in das Städtchen Wulfburg. Als Gegner stellen sich wie immer Nazis und ihre finsteren Experimente in den Weg, die BJs neuer Rohr-Waffe und coolen One-Linern jedoch wie immer nichts entgegenzusetzen haben.

Das abwechslungsreiche Shooter-Gameplay entspricht dem von The New Order und The New Colossus, allerdings wird es im Laufe der witzigen Handlung noch übernatürlicher, als in den großen Serien-Teilen. Da es nur ein Addon ist, fällt die Spielzeit allerdings geringer aus.

Deutsche Version

Auch wenn die modernen Wolfenstein-Spiele mittlerweile ganz offiziell auch in der internationalen Version in Deutschland separat gekauft werden können, bekommen PS Now-Abonnenten die bisherige Version ohne Hakenkreuze und mit deutscher Sprachausgabe.

Was ist PlayStation Now?

Der Streaming-Dienst von Sony erlaubt es euch, zahlreiche Spiele der PlayStation auf die Konsole und auf den Computer zu streamen.

Als Abonnenten könnt ihr Trophäen für PS3- und PS4-Titel freischalten, Spielstände in der Cloud speichern und im im Multiplayer zocken. Mittlerweile gibt's auch eine Download-Funktion.

Erst vor einigen Wochen hat Sony die Preise von PS Now gesenkt.

Wie teuer ist PS Now jetzt?

Preis im Monat: 9,99 Euro

Preis im Jahr: 59,99 Euro

