Gratis-Spiele vom 07. bis 09. Februar für PS4, Xbox One & Switch

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für die Xbox One

Dead by Daylight

Zeitraum: bis zum 09. Februar

bis zum 09. Februar Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Multiplayer-Horror

Um was geht's? Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel von Behaviour Interactive - den Machern von Wet und Naughty Bear. Gespielt wird vier gegen einen: Vier Gejagte werden von einem Serienkiller verfolgt. Der Angreifer spielt aus der First-Person-Ansicht und ist deutlich stärker als seine Opfer. Außerdem besitzt er verschiedene Spezialfähigkeiten. Die Gejagten verfügen aufgrund der Third-Person-Perspektive jedoch über mehr Übersicht.

Falls ihr mit dem Spiel startet und gerne den Killer spielt, haben wir für euch alle Horror-Monster, ihre Perks, Stärken und Schwächen für euch aufgelistet.

Lust auf Koop-Horror? Für alle, denen der Grusel in manchen Spielen zu stark ist, für die haben wir 13 Titel herausgesucht, dir ihr mit Freunden im Koop spielen könnt.

Surviving Mars

Zeitraum: bis zum 09. Februar

bis zum 09. Februar Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Aufbau-Stategie

Um was geht's? Im SciFi-Aufbauspiel Surviving Mars schicken uns die Tropico-Macher von Haemimont Games auf den Mars. Dort sollen wir eine Kolonie errichten, um der Menschheit einen neuen Lebensraum zu erschließen. Dabei müssen wir uns nicht nur um die Zufriedenheit unserer Kolonisten kümmern, sondern auch der lebensfeindlichen Umwelt trotzen.

Trozt den Gefahren: Regelmäßig bedrohen nämlich Sandstürme, Meteoriteneinschläge und eisige Temperaturen unsere Marsbewohner. Zusätzlich sorgen noch sogenannte Mysterien für eine Extra-Herausforderung. Das sind merkwürdige Objekte, wie zum Beispiel fliegende Kuben oder riesige Sphären, die in der Nähe unserer Kolonie auftauchen und uns entweder wertvolle Ressourcen liefern können oder aber schlimmstenfalls unsere Gebäude angreifen.

Ihr wollt noch mehr zum Spiel erfahren, dann schaut gern im GamePro-Test zu Surviving Mars vorbei.

Secret Neighbor

Zeitraum: bis zum 09. Februar

bis zum 09. Februar Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Multiplayer-Horror

Um was geht's? Secret Neighbor ist der Nachfolger zum Horror-Puzzlespiel Hello Neighbor. Diesmal soll gleich eine ganze Gruppe von Kindern in das Haus des Nachbarn einbrechen und einen entführten Freund retten - gesteuert von sechs Spielern, weshalb man auch von sozialem Horror im Multiplayer spricht. Es gibt aber ein Problem: Einer der Koop-Spieler ist in Wahrheit der Nachbar selbst und versucht heimlich, die Kinder vom Eindringen in den Keller abzuhalten.

So wird gespielt: Als Kinder müsst ihr Schlüssel klauen, um in den Keller zu gelangen und eure Kameraden beschützen. Zu vertrauenselig solltet ihr aber natürlich nicht sein. Der Nachbar wiederum darf das Haus nutzen, um die Kinder zu erschrecken, seine gemeinen Gadgets gegen sie einsetzen und muss versuchen, sich ihr Vertrauen zu erschleichen.

Neue Demos für die Switch

Sword Art Online: Fatal Bullet

- hier herunterladen Quest Hunter

Gratis-Spiele für eure Abos im Februar 2020

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

