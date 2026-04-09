Nur 1,12 Euro im PS Store: Dieses Gruselspiel mit 90er-Wertung müsst ihr gespielt haben

Limbo hat damals hohe Wellen geschlagen.

Heute haben wir mal wieder ein Angebot für alle, die sich gerne gruseln, aus dem PlayStation Store gefischt. Und Achtung: Eine Spinnen-Phobie solltet ihr besser nicht haben, wenn ihr es mit dem Spiel aufnehmen wollt. Realistischen Gore müsst ihr dagegen nicht fürchten.

Spiel: Limbo

Angebot: 1,12 Euro (statt 11,25 Euro, das sind 90% Rabatt)

1,12 Euro (statt 11,25 Euro, das sind 90% Rabatt) gültig bis: 22. April 2026

6:38 Limbo - Test-Video - Test-Video

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Deshalb ist Limbo immer noch spannend

Zugegeben, ganz taufrisch ist der unheimliche Puzzle-Platformer nicht mehr, und er wird auch immer wieder im Sale angeboten. Habt ihr es unter den Angeboten aber ignoriert, weil es euch womöglich mit seinem Look abgeschreckt hat, kann ich euch nur empfehlen, diesmal zuzugreifen. Falls ihr euch nämlich für das Horror-Genre begeistert, solltet ihr Limbo zumindest einmal gespielt haben.

Das, was womöglich auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig wirkt, nämlich der Minimalismus des schwarz-weißen Sidescrollers, gehört zu seinen großen Stärken. Zudem ist Limbo durch seinen Grafikstil ziemlich zeitlos.

Wir spielen hier ein kleines Kind in einer absolut feindseligen Umgebung. Bild- und Soundkulisse beschwören eine eindringliche Atmosphäre herauf und vieles bleibt unserer eigenen Vorstellungskraft überlassen.

Limbo hat über die Jahre mit Inside nicht nur einen Nachfolger erhalten, das Spiel hat auch darüber hinaus so manch anderen Titel beeinflusst. Besonders die Little Nightmares-Reihe, beziehungsweise Reanimal, das neue Spiel des originalen Little Nightmare-Studios, erinnern stark daran.

Auch hier werden wir in die Rolle von Kindern verfrachtet, schlagen uns mithilfe von Platforming und dem Lösen von Rätseln durch eine bösartige und geheimnisvolle Welt.

So gut kam das Spiel an

Limbo hat mit der einzigartigen Atmosphäre extrem hohe Wertungen auf Metacritic eingestrichen und je nach Plattform einen Schnitt von bis zu 90 Punkten erreicht. Der Titel dürfte aber nichts für euch sein, wenn ihr auf Action-Horror oder eine ganz klar erzählte Story aus seid.

Spricht euch das Konzept dagegen an, aber ihr könnt euch so gar nicht mit dem Artstyle anfreunden oder habt das Spiel längst durch, dann seid ihr womöglich mit den oben erwähnten aktuelleren Titel besser beraten.

Habt ihr Limbo damals gezockt oder ist das noch ein weißer Fleck auf eurer Horror-Karte?