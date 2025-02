Fans planen rührenden Abschied von GTA 5 und haben vor dem Release-Tag von GTA 6 etwas Besonderes vor

Die GTA-Community nimmt langsam Abschied von GTA 5.

Während des aktuellen Finanzberichts von Take-Two betonte der Publisher vor einigen Tage erneut, dass GTA 6 weiterhin in diesem Jahr auf uns zusteuert. Ein Release im Herbst 2025 steht also weiterhin auf dem Plan, und innerhalb der Community werden so langsam die "Abschiedsbriefe" an den Vorgänger GTA 5 geschrieben.

Eine letzte Fahrt durch San Andreas

Im GTA-Subreddit teilen Fans bereits seit längerer Zeit regelmäßig eine Karte von San Andreas, auf der eine Route verzeichnet ist, die einmal rund um die gesamte Map führt. Der Plan? Eine letzte Fahrt durch die Open World von GTA 5, am Abend vor dem Release-Tag des nächsten großen Serienteils.

Natürlich könnt ihr GTA 5 auch dann noch spielen, wenn Teil 6 erschienen ist. Hierbei handelt es sich eher um einen symbolischen Abschied von einer Spielwelt, die Serienfans 12 Jahre lang begleitet hat.

In den Kommentaren unter dem Original-Post überlegen sich Spieler*innen sogar, in welchem Vehikel sie gerne ihre "letzte Fahrt" durch San Andreas machen würden. Eine Person schreibt etwa, dass sie mit Franklins grünem Motorrad, dem guten alten Bagger, durch die Lande düsen und sich dabei an alle legendären Momente aus GTA 5 zurückerinnern will.

Kleiner Fun Fact zur GTA 5-Map an dieser Stelle: Die Open World des Abenteuers von Michael, Franklin und Trevor misst geschätzt 81 km². Eine beeindruckende Zahl, jedoch gehört San Andreas damit nicht zu den größten Videospielwelten da draußen. Beispielsweise passt die Open World von GTA 5 ganze 6000 (!) Mal in die Welt von The Elder Scrolls 2: Daggerfall: Mehr zum Thema 6000 mal so groß wie GTA 5: Diese Rollenspiel-Open-World ist einfach gigantisch – obwohl sie schon 29 Jahre alt ist von Kevin Itzinger

GTA 6 - Alles, was wir bislang wissen

Der Release von GTA 6 ist weiterhin für den Herbst 2025 geplant, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Dass der heiß erwartete Titel spontan aber doch noch einmal verschoben wird, ist nicht ausgeschlossen: Laut Strauss Zelnick gebe es "immer das Risiko einer Verschiebung", so der Take-Two-CEO vor einigen Wochen gegenüber IGN.

Wir bleiben aber optimistisch und hoffen, dass Fans ihre letzte Runde durch San Andreas noch in diesem Jahr drehen können. Bis dahin: Schaut euch unser Video an, in dem wir alle Infos zusammenfassen, die wir bereits über GTA 6 wissen:

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Darum geht es im Spiel: Grand Theft Auto 6 schickt uns zurück ins sonnendurchflutete Vice City. Im Gangster-Abenteuer begleiten wir Heldin Lucia und ihren Begleiter sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren im Open World-Abenteuer spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sehr freut ihr euch auf Grand Theft Auto 6?