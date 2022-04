Es gibt GTA 5-GeoGuessr und es ist das perfekte Spiel für euch und eure Freunde

2013 kam GTA 5 erstmals für PS3 und Xbox 360 heraus. Nach einer Version für PS4 und Xbox One schaffte der Blockbuster im März dann sogar noch den Sprung auf die PS5 und Xbox Series X/S. Wir hatten also viel Zeit, die Spielwelt San Andreas mit Michael, Franklin, Trevor und unseren Online-Charakteren Andreas ausgiebig zu erkunden.

Wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr die Open World im Schlaf kennt, wie wäre es dann mit einem Geografie-Test? Keine Sorge, wir reden hier nicht von lahmen Aufgaben wie in der Schule, sondern von einem Spiel –genau gesagt von GeoGuessr.

Was ist GeoGuessr? GeoGuessr ist ein Geografie-Rätselspiel, bei dem wir irgendwo auf der Welt in ein Street-View-Panorama ausgesetzt werden. Dort gilt es durch das Finden von Hinweisen wie etwa markante Gebäude den Standort zu erraten. Das geht sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler und ist ideal für alle, die die Welt etwas entdecken wollen – wenn auch nur digital.

GTA 5 mal anders spielen

GTA GeoGuesser (leicht abgeleitet vom Original GeoGuessr) greift dabei das gleiche Prinzip auf, verlagert es jedoch in die Open World von GTA 5. Wir werden also ebenfalls irgendwo abgesetzt und müssen erraten, wo in San Andreas wir sind.

Dafür können wir uns optional auch etwas umsehen und bewegen, um beispielsweise Gebäude, Berge, das Meer oder andere auffällige Punkte zu entdecken, um anhand dessen unseren Standort auf der Karte zu bestimmen.

Dabei können wir uns das Spiel etwas auf unsere Bedürfnisse anpassen. Die drei Schwierigkeitsgrade Easy, Medium und Hard bestimmen dabei, ob wir uns auf der Karte bewegen und umsehen können und ob ein Timer im Spiel ist. Wir können die Funktionen aber auch nach eigenen Wünschen anpassen. Zudem können wir die Orte auf die Stadt und das Umland einschränken, also auf Los Santos und Blaine County.

Spielt alleine oder mit Freunden: Ebenfalls wie im Original GeoGuessr ist es möglich, sich nicht nur alleine durch die Welt zu rätseln, sondern es zusammen mit Freunden zu versuchen. Dafür erstellt das Spiel einen eigenen Room-Link.

Mehr zu GTA 5:

Während wir beim Original kostenlos als auch mit bezahlbaren Pro-Funktionen spielen können, ist GTA GeoGuesser komplett kostenlos und benötigt keinen Account. Also probiert es doch einfach mal aus und testet, wie gut ihr euch in San Andreas wirklich auskennt.

Hier geht es zu GTA 5 GeoGuesser.

Kennt ihr GeoGuessr? Wie findet ihr die GTA-Umsetzung?