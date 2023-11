GTA 5-Leak zeigt erneut, dass wir einen Story-DLC mit Trevor bekommen sollten

Pech für Trevor: Sein DLC wurde gestrichen.

GTA 5 hat wie Rockstars letzterer Epos Red Dead Redemption 2 keinerlei Singleplayer-DLCs bekommen. Das war allerdings, wie schon aus früheren Leaks hervorging, mal anders geplant. Jetzt sind neue Infos durchgesickert, die das noch einmal bestätigen.

Das geht aus dem GTA 5-Leak hervor

Dataminer hatten schon vor einigen Jahren herausgefunden, dass eine geplante, aber gestrichene Erweiterung wohl ordentlich auf den Putz gehauen hätte. Es hätte nicht nur Casino-Überfälle geben sollen, sondern auch Zombies, was natürlich sofort an Red Dead Redemptions Undead Nightmare erinnert. Und auch Trevor hätte einen Auftritt gehabt.

Das ist neu: Ein ganz aktueller Leak scheint das jetzt noch mal zu bestätigen – und zwar wurde die Program Debug Database (kurz: PDB) geleakt. Darin wurden jede Menge neue Daten ausgegraben, beispielsweise von X-User und GTA-Fan @billsyliamgta.

In seinem Post auf X erklärt der User:

"Der gestrichene GTA 5 Story Modus DLC ist nun weiter bestätigt dank des PDB-Leaks mit einer Code-Sequenz, die auf Trevor und ein Jetpack verweist."

Der Fan fügt außerdem die Vermutung an, dass der "Doomsday Heist" eine Wiederverwertung, beziehungsweise Überarbeitung davon sei. Gemeint ist damit ein Content Update, das im Jahr 2017 für GTA Online erschien und mit einer eigenen Storyline daherkam.

Mehr Details zum Inhalt gehen aus dem neuen Leak allerdings nicht hervor; zumindest was den gestrichenen Story-DLC angeht. Dafür gab es Funde, die andere Themen betreffen, beispielsweise den ebenfalls gestrichenen "Cops N' Crooks"-DLC für GTA Online.

Die Erweiterung wurde im Zuge der Diskussion über Polizeigewalt in den USA im Jahr 2020 eingestampft und im Leak enthalten sind weitere Details zu den Inhalten (via rockstarintel.com). Was aber genau mit den Inhalten geplant war, die sich im Code finden lassen, ist zu einem großen Teil Spekulation.

Während ihr noch auf den ersten GTA 6-Trailer wartet, könnt ihr mal einen Blick auf dieses Anime-GTA werfen:

Mehr Klarheit gibt's dafür bald endlich in Sachen GTA 6. Nachdem sich Rockstar lange Zeit bedeckt gehalten hat, ist inzwischen bekannt, dass wir Anfang Dezember mit dem ersten Trailer zum neuen Grand Theft Auto-Ableger rechnen können. Spätestens dann dürften nur noch die Wenigsten den nie erschienenen GTA 5-DLCs nachtrauern, schließlich geht dann die "echte" Vorfreude los; wenn wir endlich einen Blick auf den neuen Teil werfen konnten.

Findet ihr es immer noch schade, dass GTA 5 nie einen Story-DLC bekommen hat und hättet ihr Bock auf eine Zusatz-Geschichte mit Trevor gehabt?