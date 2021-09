GTA 5-Spieler macht Fahrrad-Glitch zum viralen Erfolg

GTA 5 ist vor mittlerweile acht Jahren erschienen und die Begeisterung einiger Spieler*innen hält ungebrochen weiter an. Dadurch könnten wir meinen, dass keine Tricks und Glitches mehr für Aufregung sorgen. Dem ist aber nicht so, wie jetzt ein virales Video zeigt.

GTA 5 hält Glitch für bunte Fahrräder bereit

Denn der TikToker jacob_w52 hat in einem Video einen Glitch gezeigt, der die BMX-Räder wie ausgesuchte Autos einfärbt:

Wie lange ist der Glitch schon im Spiel? Das erste Mal tauchte dieser in einem Reddit-Post vor knapp zwei Jahren auf. Der Glitch ist also nicht neu, mit dem Video bekommen die eingefärbten Bikes aber eine Aufmerksamkeit, die sie so vorher nicht hatten. Auf TikTok erreichte das Video bisher über 3,6 Millionen Aufrufe mit fast 365.000 Likes.

Wie funktioniert der Glitch?

Zunächst einmal müsst ihr auf eurem Ingame-Smartphone die Seite zu "Pedal and Metal" starten. Von der aus wählt ihr dann euer Bike aus, dass ihr verändern wollt. Drückt dann auf die Startseite und klickt von dort in den Legendary Motorsport-Store.

Sucht euch ein Z-Typ-Fahrzeug aus, wählt die gewünschte Farbe aus und klickt dann oben auf die Uhr, statt das Fahrzeug zu kaufen. Wählt dort im Verlauf die Seite zum Fahrrad aus, klickt auf "Bestellen" und schon habt ihr ein BMX in der gewünschten Farbe.

Wirklich viel Nutzen habt ihr davon zwar nicht, aber immerhin sieht euer Fahrrad dann etwas anders aus und ihr könnt bei euren Freunden angeben, dass euer Bike cooler ist.

Mehr News zu GTA 5:

Wie reagiert Rockstar darauf? Das ist bisher noch nicht bekannt, aber da der Glitch seit über zwei Jahren im Umlauf ist, sollte auch jetzt bei den nächsten Patches nichts passieren. Rockstar ist bei der Lösung von Problemen kosmetischer Natur meistens etwas gnädiger und lässt einige Glitches in Ruhe. Sie greifen nur dann hart durch, wenn neue Geld-Exploits oder andere drastische Cheats gefunden werden.

Spielt ihr noch GTA 5 oder wartet ihr auf die jüngst verschobene Version für PS5 und Xbox Series X/S?