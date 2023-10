GTA 6-Fans glauben, dass das Spiel schon morgen angekündigt wird – und der Mond soll es belegen

Sind Mond und Schriftzug auf einem GTA Online-Bild Hinweise? Ein Fan denkt: Ja.

Dass GTA 6 in Arbeit ist, ist längst ein offenes Geheimnis und die Einzigen, die scheinbar nicht darüber reden wollen, sind Rockstar. Kein Wunder, dass Fans nach jedem Strohhalm für neue Infos greifen. So auch in diesem Fall.

Ein X-User (ehemals Twitter) hat nun ein GTA Online-Bild genauer unter die Lupe genommen und glaubt, dort Hinweise auf eine Ankündigung – die demnach bereits morgen stattfinden soll – zu erkennen. Anahltspunkte dafür sollen nicht nur bisherige Routinen, sondern unter anderem auch der Mond sein.

Das ist das Bild und so bezieht der Fan es auf GTA 6

Hat Rockstar in einem Bild, in dem es eigentlich um GTA Online geht, Hinweise auf die Ankündigung des neuen Ablegers versteckt? Wenn es nach X-User @GTAVInewz geht, schon. Eigentlich handelt es sich um Werbung für ein Ingame-Kleidungsstück und ein Festival namens "Happy Moon" für GTAO.

Passend dazu sind zwei Charaktere in den roten Shirts vor einem Nachthimmel mit Mond und einem Teil des Vinewood-Zeichenes zu sehen, also dem Pendant zum Hollywood-Schriftzug. Nun hat der Twitter-Kanal auf dem Bild folgende Hinweise markiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Schriftzug und passende Mondphase: Zunächst sind die beiden Buchstaben "VI" (von "Vinewood") links neben den Charakteren zu sehen. Diese lassen sich als lateinische sechs, beziehungsweise für "GTA Vice City" lesen, wie der Fan erklärt. Daneben entspreche die Mondphase auf dem Bild – so die Erklärung – derjenigen am realen Nachthimmel des dritten Oktobers.

Ankündigungs-Routine bei Rockstar

Um die Vermutungen zu untermauern, geht der Fan weg vom Bild und wendet sich der Routine von Rockstar-Ankündigungen zu. Aufgelistet werden nicht nur die Daten von Ankündigungen, sondern auch von Releases früherer Titel wie Red Dead Redemption 2 oder GTA 5.

Dabei hält GATVInewz fest, dass es sich fast immer um Dienstage im Oktober handle. Allerdings hat sich da mindestens ein Fehler eingeschlichen, wenn es nämlich um den Release von RDR2 geht, denn das war zwar am 26. Oktober 2018, allerdings handelte es sich um einen Freitag.

Der 18. Oktober 2016, an dem das neue Western-Spiel angekündigt wurde, war dagegen in der Tat ein Dienstag. Auch GTA 5 wurde tatsächlich an einem Dienstag im Oktober angekündigt, nämlich am 25. Oktober 2011.

Wie realistisch ist diese Mutmaßung? Falls ihr der Sache jetzt ebenfalls nachgehen wollt, könnt ihr ja die weiteren Ankündigungsdaten überprüfen. Wir möchten euch aber jedenfalls warnen, dass es sich doch um eher vage Spekulationen handelt. Also macht euch lieber mal keine Hoffnungen.

Obwohl der Account GTAVInewz heißt, hat er nichts mit Rockstar zu tun und setzt bei diesem Post nicht auf Insider-Wissen. Aber das Gute an der Sache ist: Schon morgen wissen wir mehr.

Was haltet ihr von dieser Theorie? Wann erwartet ihr die Ankündigung?