Find your Next Game Winter Edition: Unser Programm und alle Highlights

Vom 19. bis 24. Januar läuft bei uns die zweite Runde von Find Your Next Game (kurz: FYNG)! Die Redaktionen von MeinMMO, GameStar und GamePro wollen euch mal wieder gebündelt zeigen, was die Gaming-Landschaft an Neuigkeiten zu bieten hat, was sich bei bereits erschienenen Spielen getan hat und worauf wir uns dieses Jahr noch besonders freuen.

Hier bei uns auf GamePro bedeutet das konkret: wir präsentieren euch von Dienstag bis Freitag täglich jeweils eine Vorschau-Liste sowie mindestens eine Spielvorstellung zu einem kommenden Titel aus dem Jahr 2021. Sobald die Artikel auf der Seite erschienen sind, findet ihr sie auch hier in diesem Übersichtsartikel.

Morgen, am 19. Februar geht es los mit den Spielen mit den spannendsten Welten und einer Spielvorstellung zu The Gunk.

Seid dabei im FYNG-Stream

Neben zahlreichen Highlights auf unseren Websites erwartet euch zudem ein umfangreiches Streaming-Programm. React Live, Vorstellungen, Live-Gameplay, Interviews und vieles mehr erwarten euch täglich von 16 bis 22 Uhr!

Einen Überblick über das Programm findet ihr hier:

Wir halten euch auf unseren Websites und Social Media immer auf dem Laufenden, wenn sich etwas ändern sollte.

FYNG - Find Your Next Game: Alle Infos im Überblick

Wann? Vom 19. bis 24. Januar auf Twitch (MAX) und YouTube (GameStar)

Die Teams von GamePro, GameStar & GamePro

Reactions, Spiele-News. Live-Gameplay, Interviews, Spielvorstellungen und mehr

Wir freuen uns auf euch!