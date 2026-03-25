GTA 6-Entwickler hat an extrem realistischem Grafik-Detail gearbeitet und es aus Versehen geleakt

GTA 6 könnte ein ganz besonderes, prozedural berechnetes System im Hinblick auf ein bestimmtes Grafik-Detail haben.

Weil GTA 6 so sehnlich erwartet wird, ist alles um das Spiel eine News, nach der sich Fans die Finger lecken. Wie zum Beispiel die Angaben eines ehemaligen Rockstar-Devs, der in seinem LinkedIn-Profil wohl etwas zu sehr ins Detail gegangen ist. Jetzt wissen wir aber immerhin, dass Glas in GTA 6 wohl besonders realistisch zerbrechen und zersplittern kann.

GTA 6-Entwickler leakt Infos über richtig realistisches Glas-System

Besagte Person soll vom Februar 2020 bis April 2023 bei Rockstar Games als Graphics Programmer an GTA 6 gearbeitet haben. Dabei sei sie als Leitung maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, das prozedurale Next Gen-Glas-System für Fahrzeuge und sonstige Gegenstände zu designen.

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Bei diesen Worten werden potentielle GTA 6-Fans natürlich hellhörig. Bisher war nämlich noch nichts über ein derartiges System im Hinblick auf Glas im Spiel bekannt gewesen. Offenbar bekommen wir es in Rockstars nächstem Open World-Spiel also mit besonders schön zersplitterndem Glas zu tun.

Das wirkt aber natürlich nicht nur spielerisch interessant, wenn wir wieder irgendwelche Autoscheiben einschlagen oder ganze Fassaden in Schutt und Asche legen. Auch aus einer technischen Perspektive klingt das spannend.

Aber was genau soll das überhaupt bedeuten? Es scheint darum zu gehen, dass eine Glasscheibe nicht einfach in vorgefertigte, immer gleiche Teile zerspringt, wie das in den allermeisten Spielen der Fall ist. Stattdessen dürfte in GTA 6 jedes Mal neu und in Echtzeit berechnet werden, wie genau Risse entstehen, welche Teile herausbrechen oder in wie viele kleine Teile eine Glasscheibe jetzt in diesem speziellen Fall zerspringt.

Womöglich haben wir sogar schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Ergebnisse dieser Technik im ersten Trailer zu GTA 6 gesehen. Davon geht zumindest ein Twitter-User aus, der auch schon ganz aus dem Häuschen ist:

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Allerdings ist das Ganze natürlich wie so oft mit Vorsicht zu genießen: Spiele-Trailer, die lange Zeit vor Release eines Titels veröffentlicht werden, unterscheiden sich oft sehr stark von dem, was letzten Endes im fertigen Spiel zu sehen ist.

Außerdem zeigt der Trailer hier auch nur Glassplitter auf dem Boden und nicht den Prozess des Zersplitterns. Last, but not least haben wir es nicht mit einer offiziellen Ankündigung zu tun, vielleicht wurde das System mittlerweile auch schon wieder aus dem Spiel geworfen.

Ganz allein ist GTA 6 mit seinem Fokus auf Glas übrigens nicht. In The Last of Us Part II und den grafisch aufgehübschten Neuauflagen der beiden Naughty Dog-Spiele existiert ein ebenfalls sehr ausgefeiltes System rund um Glas und wie es zerbrochen werden kann.

Dort wird zwar nichts prozedural berechnet, aber die Herangehensweise ist trotzdem extrem abgefahren (wie ihr hier bei GameSpot lesen könnt) und das Ergebnis überragend.

Der GTA 6-Entwickler hätte höchstwahrscheinlich eigentlich gar nicht verraten dürfen, dass er da an diesem prozeduralen Glas-System gearbeitet hat. Zumindest wurden sämtliche Hinweise darauf mittlerweile wieder von seinem LinkedIn-Profil entfernt. Wir können nur hoffen, dass er keine juristischen Probleme deshalb bekommen hat und dass er trotzdem in den GTA 6-Credits aufgeführt wird.

Seid ihr jetzt auch schon ganz gespannt darauf, wie sich das Glas in GTA 6 verhält? In welchem Spiel findet ihr das Splittern bisher am besten?