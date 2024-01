GTA 6-Fans wünschen sich ein besseres Polizeisystem und der Trailer könnte es schon gezeigt haben

GTA 6 könnt sein Polizei- und Zeugensystem überarbeiten.

Mindestens ein Jahr müssen wir uns noch gedulden, ehe wir GTA 6 endlich in die Finger bekommen werden. Aber das hindert Fans natürlich nicht daran, ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen und einige Wünsche an den neuen Ableger zu äußern. Und tatsächlich könnten kleine Details im Trailer und dem vorab geleakten Material darauf hinweisen, dass ein paar davon wahr werden.

GTA 6-Fans wünschen sich neues Polizei- und Wantedsystem

Zusammengefasst: Fans von GTA 6 diskutieren ihre Wünsche für das neue Spiel.

Einige wünschen sich ein neues Polizei- und Wantedsystem.

Der Trailer könnte darauf hindeuten, dass dieser Wunsch erfüllt wird.

Auch soziale Medien und ein Zeugen-System könnten eine Rolle spielen.

Fans diskutieren aktuell auf Reddit und Co., welche Neuerungen sie sich für Rockstars neues Spiel wünschen würden. Unter anderem schlägt ein User eine Übernahme des Witness-Systems aus Red Dead Redemption 2 vor, mit dem wir Zeugen unserer Verbrechen einschüchtern oder verprügeln konnten, damit sie uns nicht verpfeifen.

Viele scheinen hier geteilter Meinung zu sein, nennen das System einerseits cool, berichten aber auch davon, wie viele Leute sie im Spiel ermorden mussten, um keine Zeugen zurückzulassen.

Viel Zuspruch findet dagegen der Vorschlag eines anderen Redditors, der sich in den Kommentaren wünscht, dass stattdessen der Polizei-Alarm angepasst wird:

"Ich will, dass der Polizei-Alarm tatsächlich eine Weile braucht, um durchgegeben zu werden, statt dass sie sofort wissen, wie du aussiehst und wo genau du auf der Map bist."

Und dieser Fan-Wunsch könnte tatsächlich in Erfüllung gehen, wie ausgerechnet der erste Trailer zum Spiel belegt. Hier sehen wir nämlich eine kurze Szene, in der Lucia und ihr Partner scheinbar vom Ort eines Verbrechens wegfahren, während ihnen Polizeistreifen entgegenkommen, die ihnen aber keine Beachtung schenken.

Hier könnt ihr euch den Trailer und die besagte Szene nochmal anschauen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Möglicherweise erwartet uns sogar eine Kombination aus beiden Systemen. Im Trailer ist ebenfalls bereits zu sehen, dass soziale Medien im Spiel eine wichtige Rolle einnehmen werden. Hier könnten Zeug*innen uns also mit ihren Handys aufnehmen und Beschreibungen unseres Aussehens dann weitergeben.

Wie einige Fans in den Kommentaren anmerken, würde sich das auch mit dem Mega-Leak zu GTA 6 aus dem September 2022 decken. Demnach war auch hier bereits ein Zeugen-System zu erspähen, bei dem etwa unser Aussehen und unser Fahrzeug dokumentiert wurde. Außerdem soll es eine Weile dauern, bis die Polizei am Ort eines Verbrechens auftaucht.

Allerdings handelt es sich bei diesem Leak natürlich um mittlerweile veraltetes Material aus der Entwicklung des Spiels. Ob das System also letztlich so oder so ähnlich tatsächlich in GTA 6 implementiert wird, bleibt abzuwarten und kann sich noch ändern.

Würde euch ein überarbeitetes Wanted-System gefallen oder mögt ihr es so, wie es bisher war?