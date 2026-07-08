Euch ist PS Plus zu teuer? Dann versucht mal, zu kündigen - User berichten von bis zu 50 % Rabatt als Köder zum Bleiben

Wer versucht, sein Abo zu kündigen, kann oft ordentliche Preisnachlässe absahnen – nicht nur bei PS Plus.

Aus Protest gegen PlayStations Umstellung auf digital-only wollte ein PS Plus-Nutzer sein Abo kündigen. Dabei wurde ihm in einem der letzten Schritte aber noch einmal ein sehr gutes Angebot unterbreitet: Er hätte einen Preisnachlass von 50 % bekommen, wenn er doch nicht gekündigt, sondern stattdessen drei weitere Monate gekauft hätte.

PS Plus versucht, Abonnent*innen mit besonderen Preisnachlässen vom Kündigen abzuhalten

Mittlerweile haben viele Menschen nicht nur ein Abo, sondern viele. Film- und Serienfans zahlen teils für Disney+, Netflix, Apple TV, WOW, HBO Max und wie sie alle heißen. Im Gamingbereich und vor allem auf Konsolen ist das mit dem Xbox Game Pass und PlayStation Plus nur bedingt besser, wenn man online spielen will.

1:46:39 Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver

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Aber es kann sich lohnen, eine gewisse Auslese vorzunehmen und sich einerseits zu fragen, was man überhaupt wirklich nutzt und was sich vielleicht nicht so richtig lohnt. In diesem Fall hier kam noch die Entscheidung von Sony dazu, ab 2028 selbst keine physischen Spiele und Discs mehr zu produzieren.

Das wollte ein Spieler nicht auf sich sitzen lassen. Er hat überlegt, aus Protest sein PS Plus-Abo zu kündigen, wie er auf Reddit schreibt – und ist damit offenbar nicht allein. Beim Prozess dieser Kündigung hat er dann aber eine für ihn überraschende Entdeckung gemacht, die viele in Versuchung geführt hat.

"Aus Protest dagegen, dass Sony digital-only wird, habe ich versucht, mein Abo zu kündigen. Aber sie haben mich mit einem 50 %-Rabatt erwischt, wenn ich wieder unterschreibe, haha."

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Dabei handelt es sich allerdings nicht um allgemeingültige Angebote, die bei allen gleich sind. Im Gegenteil: Wir haben es hier mit personalisierten Rabatten zu tun. Die können stark variieren und hängen womöglich nicht nur mit der Art des Abos und der Stufe (also Essential, Extra oder Premium) zusammen, sondern vielleicht auch damit, wie lange ihr schon eins habt.

In den Kommentaren berichten jedenfalls sehr viele andere Reddit-User davon, ganz andere Ergebnisse erzielt zu haben. Vielen PS Plus-Abonnent*innen wurden zum Beispiel nur 25 % angeboten, manchen überhaupt kein Rabatt. Diese Praxis dürfte höchstwahrscheinlich also nichts mit dem künftigen Verzicht auf Discs zu tun haben.

PS Plus ist beileibe nicht der einzige Abo-Dienst, bei dem das so läuft

Die Unternehmen wollen natürlich nicht, dass wir aufhören, regelmäßig zu bezahlen. Dementsprechend gibt es solche Aktionen schon seit Längerem und auch bei ganz anderen Anbietern. Mir persönlich ist es beispielsweise bei WOW so gegangen und ihr kennt das Procedere eventuell auch davon, wenn ihr versucht, euren Handyvertrag zu kündigen. Manche nutzen so etwas sogar regelmäßig, um generell günstigere Konditionen zu bekommen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr versucht, PS Plus zu kündigen und dann auch Rabatt-Angebote erhalten?