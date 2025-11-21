Läuft gerade Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb
6 Aufrufe

Lea Herfurtner, Julius Busch
21.11.2025 | 15:00 Uhr

Moderatorin Lea Herfurtner diskutiert zusammen mit unserem Gamestar-GTA-Experten Julius Busch und GTA-RP Content Creator Dennis Werth (Heideltraut) die Faszination der Grand Theft Auto-Reihe. Gemeinsam tauchen sie tief in das Vermächtnis der Marke ein, beleuchten, welche Serienteile die Gaming-Welt revolutioniert haben, und analysieren, wie GTA den Sprung zu einem der einflussreichsten und größten Namen der gesamten Branche schaffte.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
- Zum Artikel samt Podcast-Version
- Alle Folgen des GameStar Podcasts
- GameStar Podcast bei Apple Podcasts
- GameStar Podcast bei Spotify
- GameStar Podcast bei Podcast Addict

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
