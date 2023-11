GTA 6 könnte die Gang Wars-Mechanik aus San Andreas zurückbringen

In GTA 6 Gang-Mitglieder rekrutieren und ihre Territorien einnehmen? Laut einer neuen Spekulation könnte das möglich sein.

Während Rockstar sich weiter über GTA 6 ausschweigt und noch nicht einmal die Existenz des Spiels offiziell bekanntgegeben hat, werden die Fans immer kreativer und hartnäckiger. So braucht es jetzt nicht mal mehr neue Leaks, um interessante Infos hervorzubringen. Ein Reddit-User hat nämlich einfach altes geleaktes Material wieder herausgezogen und analysiert und dabei spannende Details entdeckt.

GTA 6-Fan analysiert Leak und weist auf interessante Details hin

Redditor Tobbelobben30 hat den großen Leak aus dem letzten Jahr noch mal unter die Lupe genommen und ist dabei über das 'KI Debug'-Menü gestolpert. Dieses enthalte eine Anzahl an möglichen Änderungen und Spielmechaniken.

In diesem Menü sind erst mal nur Namen dieser potenziellen Features enthalten wie beispielsweise "Expressions" (also vermutlich Gesichtsausdrücke oder Körperhaltung). Der Reddit-User listet diese Punkte auf und spekuliert, was damit gemeint sein könnte. Dabei bezieht er teilweise auch andere Quellen ein, wie unter anderem ein Patent.

Unter den 20 aufgelisteten Features, die der Fan herausgegriffen hat, dürfte eine Kategorie für GTA: San Andreas-Fans besonders herausstechen, weil sie auf eine Rückkehr der Gang Warfare-Mechanik hinweisen könnte.

Zur Erinnerung: Im 2004 erschienenen Ableger konnten wir Gang Territorien übernehmen, indem wir Gangster attackierten und so einen Gang War auslösten. Eroberte Gebiete brachten mehr Respekt und Geld ein. Zudem war war es möglich, Bandenmitglieder zu rekrutieren.

Eine Kategorie, die der Redditor listet, könnte ein solches Feature andeuten, nämlich "Faction Dynamics" (Fraktions-Dynamiken). Darunter findet sich der Unterpunkt "Factions". Die Vermutung des Fans dazu:

Weist auf eine Erweiterung des Fraktionssystems von GTA: San Andreas hin, wodurch Bandenkriege, Allianzen und Territorialkonflikte zentraler in der Erzählung des Spiels werden.

Habt ihr schon vom "Anime-GTA" Project Mugen gehört? Hier könnt ihr einen Trailer anschauen:

2:47 Project Mugen - Der zweite Trailer verrät mehr Infos zum 'Anime-GTA'

In dieser Kategorie finden sich außerdem weitere Punkte, die darauf hindeuten, dass hier ein größeres Features ausprobiert werden könnte, nämlich "Groups" und "CombatStyle".

Natürlich ist bei diesen Funden viel Spekulation im Spiel. Selbst falls das Menü authentisch ist, liefert es erst mal nur die Namen für mögliche Features, von denen wir noch nicht genau sagen können, wie sie tatsächlich aussehen.

Ob diese es dann ins finale Spiel schaffen, ist auch noch eine ganz andere Frage. Ihr solltet euch also lieber nicht zu früh freuen, aber immerhin besteht die Möglichkeite auf eine Rückkehr der Mechanik.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr der Gang Wars freuen und wie sollte das Feature in einem neuen Spiel eurer Meinung nach aussehen?