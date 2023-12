Angeblicher Sohn von GTA 6-Chef verrät mögliches Release-Fenster, gigantische Map-Größe und mehr

Es sind mehrere angebliche Infos zu GTA 6 aufgetaucht.

Am 5. Dezember, also am Dienstag, will Rockstar endlich den ersten Trailer zu GTA 6 zeigen. Ein Leak sorgte am Wochenende vorab allerdings für Wirbel im Netz.

Was zuvor passiert ist: Der angebliche Sohn vom Head of Development bei Rockstar North hat auf TikTok einen sieben Sekunden langen Clip zum neuen GTA hochgeladen, mehr Infos dazu lest ihr hier:

Viel zu sehen war in den mittlerweile gelöschtem Clip nicht. Quellen wie Dexerto berichten, dass das Video die Downtown-Area von Vice City, dem möglichen und zuvor bereits mehrfach gemunkeltem Setting des neuen GTA, samt Wolkenkratzern und Autobahn zeigte.

Was ist neu? Im Netz sind mittlerweile noch weitere angebliche Infos (unter anderem auf Reddit und X) zusammengetragen worden, die vom Leaker des TikToks stammen sollen. Bei dem Leaker handelt es sich Gerüchten zufolge um den Sohn von Aaron Garbut, Head of Development und Co-Studio Head bei Rockstar North. Bestätigt ist dies aber nicht.

Release-Fenster, Mapgröße und mehr angeblich geleakt

Wie der X-Kanal GTA 6 Trailer Countdown zusammenfasst, soll der Leaker des Clips folgende weitere Infos verraten haben:

Angebliches Release-Fenster von GTA 6: Herbst 2024

Map wohl doppelt so groß wie Los Santos/San Andreas aus GTA 5

Drei größere Städte und vier kleinere Städte mit einem großen See ca. in der Mitte der Map

70% der Gebäude sollen betretbar sein

Vorbestellungen sollen nach dem Release des Trailers eröffnet werden

Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht, offiziell bestätigt sind die oberen angeblichen Infos nicht.

Termin des ersten GTA 6-Trailers steht fest: Erstes offizielles Material zum neuen Grand Theft Auto-Teils gibt es am Dienstag, den 5. Dezember um 15 Uhr. Dann will Rockstar den ersten Trailer veröffentlichen. Alle Infos dazu gibt es pünktlich bei GamePro.de.