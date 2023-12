Riesiger GTA 6-Leak: Angeblicher Sohn von Rockstar-Chefentwickler leakt Clip nur für ein wenig Internet-Fame

Der angebliche Son eines Rockstar-Entwicklers will einen Clip zu GTA 6 geleakt haben.

Am Dienstag lässt Rockstar die Katze aus dem Sack und veröffentlicht den ersten Trailer zu GTA 6. Doch es kam, wie es kommen sollte: Über Nacht ist ein Clip auf TikTok viral gegangen, der angebliche Szenen aus dem neuesten Teil der Grand Theft Auto-Reihe gezeigt hat. Kurios dabei: Es soll vom Sohn eines Rockstar-Entwicklers stammen.

Wann kommt der erste Trailer zu GTA 6? Am 5. Dezember um 15 Uhr deutscher Zeit. Alle weiteren Infos dazu lest ihr hier:

Angeblicher Sohn vom Rockstar-Entwickler leakt GTA 6-Clip

Was genau passiert ist: Über Nacht ist ein 7 Sekunden langes Video auf TikTok viral gegangen, das ursprünglich von TikTok-User @azzarossi hochgeladen wurde, der den Account mittlerweile auf privat gestellt hat. Der Clip zeigt angebliche Szenen aus GTA 6 und gibt unter anderem Anhaltspunkte zur Map und dem Setting.

Sohn eines Rockstar-Devs? Ok, also noch ein weiterer angeblicher Leak... doch an dieser Stelle wird's kurios: Wie die GTA-Leak-Website GTABase.com (via Eurogamer) schreibt, stammt das Material von einem jungen Menschen, der behauptet der Sohn von Aaron Garbut zu sein, dem Head of Development und Co-Studio-Head bei Rockstar North. Hat der angebliche Sohn von Garbut das Material also nur für ein paar Klicks und etwas Ruhm kurz vor der offiziellen Enthüllung des Open World-Spiels hochgeladen?

Im Netz ist ein angebliches Beweisfoto aufgetaucht, dass den Leaker des TikToks gemeinsam mit Garbut zeigt. Die Echtheit des Bildes lässt sich allerdings nicht verifizieren.

Was war in dem geleakten Material zu GTA 6 zu sehen?

Das ursprünglich gepostete Video ist mittlerweile nicht mehr sichtbar, allerdings kursieren Versionen unter anderem auf der Plattform X/Twitter: Bei dem Clip handelt es sich um ein Video, in dem jemand durch das Debug-Menü des Spiels navigiert. Hierbei wird wohl eine frühere Version des neuen GTA gezeigt (via Dexerto).

Dabei ist unter anderem der Downtown-Bezirk samt Wolkenkratzer und Stadtautobahn von Vice City, dem möglichen Setting von GTA 6, zu sehen.

Ob das Material wirklich Ausschnitte aus dem neuen GTA zeigt, ist allerdings unklar. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht. Am 5. Dezember erscheint der offizielle Trailer zu GTA 6. Alles andere solltet ihr bis dahin mit großer Vorsicht genießen.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an den Trailer zu GTA 6?