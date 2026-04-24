GTA 6: Möglicherweise hat die lange Info-Flaute am 21. Mai ein Ende

Es stellt sich mal wieder die Frage: Verrät Rockstar in den kommenden Wochen endlich mehr zu GTA 6?

Es ist nun ein knappes halbes Jahr her, dass sich Rockstar und dessen Mutterkonzern Take-Two letztmals offiziell und im großen Rahmen zu Grand Theft Auto 6 äußerten. Damals – Anfang November 2025 – wurde zunächst bekannt gegeben, dass sich der Release auf den November 2026 verschiebt.

Seitdem haben wir nicht mehr viel zum Giganto-Projekt gehört, bewegte Bilder und offizielle Infos gab es zuletzt im Mai 2025. Bekräftigt wurde lediglich, dass die Marketing-Maßnahmen für GTA 6 im Sommer anlaufen werden. Doch die Info-Flaute könnte schon vorher enden – nämlich am 21. Mai, also in knapp vier Wochen.

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

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Ankündigung von Telefonkonferenz macht Fans Hoffnung

Warum gerade am 21. Mai? Take-Two hat angekündigt, dass an diesem Termin die nächste Telefonkonferenz stattfindet, in der eine Bilanz zum letzten Quartal gezogen und auch ein kleiner Ausblick auf die Zukunft gegeben wird. Dabei könnte auch GTA 6 erwähnt werden – zumindest war das in vergangenen Telefonkonferenzen immer mal wieder der Fall.

Aus diesem Grund haben viele Fans nun Hoffnung, dass es an oder rund um den 21. Mai neue Infos oder möglicherweise sogar erstes Gameplay zu GTA 6 zu sehen geben wird.

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Allerdings: Nur weil dieser Ablauf im vergangenen Jahr so stattgefunden hat, muss das noch lange nicht bedeuten, dass es 2026 genauso laufen wird. Im letzten Jahrzehnt hat sich mehrfach gezeigt, dass sich Rockstar an bestimmte Muster hält, sondern Dinge bekannt gibt, wenn es dem Studio gerade passt.

Das macht Prognosen natürlich sehr schwierig, aber eben auch so spannend. Fest steht in jedem Fall: Sollte Rockstar den November-Release von GTA 6 tatsächlich einhalten, wird es nun nicht mehr lange dauern, bis wir etwas Neues zum nächsten Teil der Gangster-Saga sehen werden.

Grand Theft Auto 6 wurde Ende 2023 mit einem ersten Trailer offiziell angekündigt. Schauplatz ist das an Miami angelehnte Vice City, im Mittelpunkt der Geschichte steht das Gängsterpärchen Lucia Caminos und Jason Duval.

GTA-typisch werdet ihr eine riesige Spielwelt erkunden sowie Aufträge und Nebenaufgaben erledigen. Neue Gameplay-Features lassen sich anhand der bisherigen Trailer nur erahnen, die Erwartungen sind nach der langen Entwicklungszeit in jedem Fall immens.

Was glaubt ihr: Gibt es im Mai endlich neue Infos zu GTA 6 oder müssen wir uns noch länger gedulden?