GTA 6 soll angeblich schon am 20. März für PlayStation 5 und Xbox Series X offiziell angekündigt werden. Das glauben jedenfalls eine ganze Reihe an Fans, und zwar aufgrund eines neuen vermeintlichen Leaks. Der ist wie immer mit größter Vorsicht zu genießen, genießt seinerseits aber das Vertrauen vieler GTA-Spieler, die auf einen neuen Teil hoffen. Wir klären, warum das so ist.

GTA 6 wird angeblich noch im März für PS5 & Xbox Series X enthüllt

Was ist das für Leak? Genau genommen bewegen sich die Fans auf ziemlich dünnem Eis und es handelt sich dabei um eine Kombination aus verschiedenen Spekulationen und Schlussfolgerungen. Ihr solltet hier also ganz besonders viel Vorsicht walten lassen.

Darum geht's: Es gibt da ein Mitglied in den GTAForums, das wiederholt mysteriöse bis kryptische Postings verbreitet. Beinahe jeden Tag geht ein neuer Beitrag von gonnaenodaethat im GTA 6-Spekulations-Thread online, der auf den ersten Blick meist keinen Sinn ergibt.

Das schließen Fans daraus: Auch wenn der Foren-User das explizit wohl nie so geschrieben hat, glauben viele Fans aus seinen Posts herauslesen zu können, dass am 20. März GTA 6 angekündigt wird. Unter anderem deshalb, weil er ein Foren-Topic namens 0320 gestartet hat.

Wie der Zufall so spielt, glauben viele Leute auch, dass Sony die PS5 ebenfalls zum Ende des aktuellen Monats März enthüllt und genauer vorstellt. Sollte beides tatsächlich zutreffen, liegt für viele Fans offenbar die Vermutung nahe, dass GTA 6 direkt im selben Atemzug als Launchtitel für die PS5 und die Xbox Series X angekündigt wird.

Zu diesem Datum würde auch passen, dass Dan Houser Rockstar Games verlässt. Viele Fans gehen davon aus, dass er seine Karriere dort gern mit einem Knall beenden würde und zum Abschied eben noch schnell GTA 6 ankündigt, bevor er seinen Hut nimmt.

Darum glauben die GTA 6-Fans ausgerechnet diesem Leaker

Was spricht dafür? Es gibt einige Gründe dafür, den Aktivitäten dieses Foren-Users zumindest Beachtung zu schenken. Es gibt auf Reddit einen ganzen eigenen Thread, der sich nur damit auseinandersetzt. Dort heißt es unter anderem Folgendes.

Bis vor Kurzem führte eine Weiterleitung von der Internetseite GrandTheftAuto6.net wohl noch auf das Profil von gonnaenodaethat

Die Foren-Admins der GTAForums sind normalerweise anscheinend dafür bekannt, kryptischen Quatsch und Fake-Leaks schnell zu löschen sowie die Nutzer zu bannen

Im Fall von gonnaenodaethat tun sie das aber nicht, im Gegenteil

Stattdessen wurden seine Posts wohl sogar mehrfach prominent angeheftet

gonnaenodaethat lag in der Vergangenheit mit seinen Prophezeiungen offenbar schon mehrfach richtig: Er soll sowohl Red Dead Redemption 2 als auch die PC-Version des Spiels angeteast haben, bevor es offiziell war

Das spricht dagegen:

Es gibt keinerlei handfeste Hinweise darauf, dass dieser Foren-Nutzer mehr weiß als andere

Dafür existieren aber unzählige angebliche Leaks und Gerüchte zu GTA 6, das hier könnte einfach ein weiterer sein

Möglicherweise ist gonnaenodaethat einfach nur ein geschickter Troll, mit den Foren-Admins befreundet und erlaubt sich seine Scherze

Dass GTA 6 bereits Ende des Jahres als Launch-Titel für die Next Gen-Konsolen erscheint, wirkt extrem unwahrscheinlich. Normalerweise lässt sich Rockstar sehr viel mehr Zeit mit seinen Spielen

Auch die Spekulation rund um Dan Houser und eine Abschieds-Ankündigung klingt wenig plausibel

Alle Gerüchte zu GTA 6 in der Übersicht

Bei uns findet ihr eine umfangreiche Gerüchtesammlung zu GTA 6, in der wir jegliche Munkelei rund um den (so gut wie sicheren) GTA 5-Nachfolger aufgreifen und eigene Einschätzungen zu Release, Gameplay, dem Setting und mehr abgeben.

Was sagt ihr dazu, wie stuft ihr die mysteriösen Posts des Foren-Mitglieds ein?