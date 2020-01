GTA 6 kommt irgendwann. So viel sollte aufgrund des lang anhaltenden Erfolges von GTA 5 und GTA Online sicher sein. Offizielles wissen wir aber noch nichts über das neue Rockstar-Spiel, und so kommt es, dass sich Fans aktuell an jeden noch so kleinen Strohhalm klammern, den sie finden können.

Fans glauben, dass diese GTA 5-Ingame-Werbung das GTA 6-Setting anteast

Was ist neu? Ein GTA-Spieler (via Reddit) ist in GTA 5 auf ein Werbeschild gestoßen, in das er eine mögliche Anspielung auf das Setting von GTA 6 hineininterpretiert.

Wie kommt er darauf? Das Schild wirbt für eine fiktionale Firma namens "Six Figure Temps". Das "Six" (engl. sechs) soll dem Reddit-User "MrBurpAlot" zufolge eine Anspielung auf GTA 6 sein.

Damit aber nicht genug: Besucht man die Ingame-Website des Unternehmens, stellt sich heraus, dass es Drogen von Südamerika in die USA schmuggelt und darüber hinaus von einer Puerto Ricanischen Fluglinie gesponsert wird.

GTA 6 könnte also durchaus in Südamerika spielen, denkt sich zumindest "MrBurpAlot".

Solange wir allerdings nichts Offizielles wissen, solltet ihr derlei Spekulationen nicht auf die Goldwaage legen.

Über Südamerika als GTA 6-Setting wurde schon öfter spekuliert

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Fans ein Südamerika-Setting für den nächsten GTA-Ableger ins Gespräch bringen.

Bereits vor einigen Wochen glaubten Fans, in einem vermeintlichen Teaser von Rockstar einen Hinweis auf Südamerika entdeckt zu haben.

Im Juli 2019 kamen zudem angebliche Insider-Infos auf, die behaupteten, der Codename des neuen GTA laute "Project Americas". Das Spiel solle sowohl in Vice City als auch in einer neuen Stadt in Südamerika angesiedelt sein.

Aber noch einmal der Hinweis: Nichts davon ist offiziell bestätigt, genießt sie also mit Vorsicht.

Mehr Gerüchte zu GTA 6: