GTA 6: Rockstar hat das Trailer-Datum schon vor Monaten auf einem Shirt verraten und fast niemand hat's gemerkt

Die Fans haben zwar überall genau hingeschaut, aber das Datum war zu gut versteckt.

Wir können den Grand Theft Auto-Fans wirklich nicht vorwerfen, dass sie auf der Suche nach Hinweisen auf GTA 6 zu wenig Motivation gezeigt hätten. Um das Enthüllungs-Datum zu erfahren, haben sie sogar den Mond befragt. Manche dieser Ideen schlugen schon allein Wellen, weil sie so skurril waren. Der tatsächliche Teaser, den Rockstar auf ein GTA Online-Shirt geschmuggelt hat, fand dabei aber fast keine Beachtung.

Am 13. Juni ist das "San Andreas Mercenaries"-Update für GTA Online erschienen. Darin waren unterschiedliche neue Inhalte, unter anderem T-Shirts anlässlich des 25. Geburtstags von Entwickler Rockstar. Eines davon war das "??? Tee", das nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit dem Design neugierig machte. Rund um das Motiv in der Mitte schloss sich nämlich eine lange Zahlenfolge.

Ganz unentdeckt blieb dieser auffällig mysteriöse Aufdruck nicht. GTANet schlug in einem Post auf X vor, den Code mit einem "Zahlen-zu-Buchstaben-Konvertierer" zu knacken, also die Zahlen den Letterns des Alphabets zuzuordnen und fand dabei eine Nachricht, die pcgamesn.com nachprüfte und bestätigte:

"ONE DAY WILL REVEAL ALL (Ein Tag wird alles enthüllen)"