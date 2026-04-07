Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Einmal kurz auf Holz geklopft: Am 19. November isses soweit und der wohl größte Videospiel-Release aller Zeiten steht bevor: GTA 6. Nach den zahlreichen Verschiebungen, den langen Pausen zwischen Informations-Drops und der Flut an mehr oder minder glaubwürdigen Leaks ist es aber ganz schön unübersichtlich geworden: Was wissen wir denn jetzt eigentlich wirklich schon über GTA 6? Welche Leaks sind tatsächlich glaubwürdig und wann erwarten wir, dass es endlich neue Informationen gibt? Ist ja immerhin nun auch nicht mehr sooo lange hin bis zur hoffentlich endgültigen Veröffentlichung und deshalb bringen wir euch in diesem Video nochmal wieder auf den neuesten Stand.