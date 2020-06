GTA Online verteilt ab sofort ein dickes Geldgeschenk – aber nur für Spieler, die den Multiplayer von GTA 5 auf der PS4 und damit mit laufender PS Plus-Mitgliedschaft zocken. Alle PS Plus-User können ab sofort jeden Monat 1 Million GTA-Dollar einsacken, und zwar bis zum PS5-Re-Release von GTA 5 und GTA Online.

Noch kein PS Plus-Mitglied? Im GamePro-Special erklären wir euch, was PlayStation Plus ist und für wen sich der Service lohnt:

3 0 Mehr zum Thema PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Rockstar feiert PS5-Release von GTA 5 mit Geldgeschenk

Der Grund des Geldgeschenks: Während des PS5-Reveal-Events in der letzten Woche wurde Rockstars Action-Hit für Sonys Next Gen-Konsole angekündigt. GTA Online wird dabei kostenlos für alle Besitzer der PlayStation 5-Version spielbar sein, sprich: wird also zum Free2Play-Spiel umgewandelt. Und um PS4-Spielern den Re-Release schmackhaft zu machen, verteilt Rockstar ab sofort eben Geldgeschenke.

Wann genau GTA 5/GTA Online für PS5 erscheint, ist noch unklar. Während des PS5-Reveal-Events wurde lediglich bekanntgegeben, dass der Action-Hit in der zweiten Hälfte 2021 für Sonys neuestes Konsolen-Flaggschiff aufschlagen soll.

Wie viel Geld gibt's insgesamt? Da ihr bis dahin jeden Monat eine Million GTA-Dollar zugeschrieben bekommt, könntet ihr also theoretisch insgesamt 12 Millionen abstauben, oder mehr, sofern sich der Release in die Länge ziehen sollte.

So bekommt ihr das Geldgeschenk in GTA Online

Einloggen & Geld abstauben: Wenn ihr PS Plus-Abonnent seid, dann müsst ihr euch jeden Monat in GTA Online einloggen. Das Geld wird dann automatisch eurem Maze-Bank-Konto zugeschrieben, das kann aber bis zu 72 Stunden Wartezeit verbuchen.

Die PS5 selbst wird Ende 2020 in den Läden stehen, einen genauen Release-Termin sowie eine Preis-Angabe gibt es weiterhin nicht. Allerdings hat Sony mittlerweile das PS5-Design enthüllt.