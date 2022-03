GTA Online: Kostenlose Standalone-Version spendiert auch 7 Tage PS Plus gratis

GTA 5 kommt heute für PS5 und Xbox Series S/X auf den Markt. Beide Versionen haben einige Verbesserungen wie 4K-Auflösung, höhere Framerates und ähnliches spendiert bekommen. Außerdem könnt ihr GTA Online auf der PS5 jetzt auch als Standalone-Version ohne die Singleplayer-Kampagne kaufen. Beziehungsweise könnt ihr es sogar kostenlos erhalten, aber nur drei Monate lang. PS Plus benötigt ihr zum online spielen allerdings trotzdem noch, aber auch hier gibt es einen Anreiz: Die kostenlose Standalone-Fassung von GTA Online für die PS5 bringt direkt eine Gratis-Woche PS Plus mit.

GTA Online kann auf der PS5 7 Tage lang sogar komplett kostenlos gespielt werden

Es ist verwirrend: GTA 5 und GTA Online erscheinen für PS5 und Xbox Series S/X. Auf der PlayStation sind sie günstiger als auf Xbox Series S/X und bis zum 14. Juni gibt es die Standalone-Fassung von GTA Online sogar komplett umsonst für die PS5. Nach dem 14. Juni kostet GTA 5 mit allem Drum und Dran dann knapp 40 Euro und GTA Online einzeln 20 Euro.

Solltet ihr also darüber nachdenken, euch GTA 5 und GTA Online für die PS5 zu sichern, solltet ihr es euch im Idealfall bis zum 14. Juni überlegt haben. So oder so benötigt ihr für das Online-Spiel aber immer noch ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo. Allerdings gibt es auch hier einen Bonus, der euch dazu bewegen könnte, einen Versuch zu wagen.

PS Plus-Trial gratis dazu: Wer die Standalone-Version von GTA Online jetzt gratis abstaubt, bekommt zusätzlich auch noch eine Woche kostenlos PS Plus dazu. Das heißt, ihr könnt GTA Online auf der PS5 im Moment tatsächlich sogar komplett ohne Kosten ausprobieren und euch eine Woche lang ein umfangreiches Bild machen. Seid ihr dann angefixt, müsst ihr immerhin nur PS Plus bezahlen, wenn die Woche vorbei ist (via: GameRant).

Aber Vorsicht: Wie bei solchen Probemitgliedschaften üblich, müsst ihr darauf achten, das Abo rechtzeitig zu kündigen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr automatisch PS Plus-Mitglied und müsst für das Abo dann ganz normal bezahlen, wenn die Gratis-Woche abgelaufen ist.

Mehr zu GTA 5 für PS5:

GTA 5 und GTA Online sind seit heute auch in der neu aufgelegten, leicht verbesserten Next Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X erhältlich. Alle Verbesserungen und Optimierungen findet ihr hier im Überblick. Dazu zählen zum Beispiel die schnelleren SSD-Ladezeiten, haptisches Feedback dank DualSense-Controller und einiges mehr.

