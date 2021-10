GTA San Andreas-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story

Die GTA Trilogy bringt San Andreas im November gemeinsam mit GTA 3 und Vice City als Remaster zurück. Optisch tut sich mit der Neuauflage so einiges, aber rein inhaltlich entspricht CJs Open World-Abenteuer ganz dem Original aus dem Jahr 2004. Und das heißt auch, dass die Spielzeit des Remasters der Ursprungsfassung entspricht. Wir dröseln die Länge des Abenteuers noch einmal für euch auf.

Spiellänge von GTA San Andreas - So viel Zeit müsst ihr für Story, Nebenmissionen und Co. einplanen

Der Seite Howlongtobeat.com können wir folgende Angaben zur Spielzeit von GTA: San Andreas entnehmen:

Hauptstory - 31h 29m

Hauptstory+ Extras - 48h 24m

Completionists/100% - 83h 53m

Natürlich hängt die Spiellänge von eurem Spielstil ab. Die oberen Daten sind Durschnittswerte, der aus den Spielzeitangeben berechnet wird, die Personen auf Howlongtobeat.com einreichen.

Wie viele Hauptmissionen hat GTA San Andreas? Insgesamt umfasst das Open World-Abenteuer 104 Hauptmissionen.

Gameplay zur Trilogie inklusive Spielszenen aus GTA San Andreas seht ihr übrigens im folgenden Trailer:

Was verbessert die GTA Trilogy?

Auf visueller Ebene verändert sich mit der Neuauflage so einiges: Dazu zählen optimierte Wasser- und Wetter-Effekte, ein komplett neu entwickeltes Lighting-System mit verbesserten Schatten und Reflexionen sowie bessere Texturen für Charaktere, Waffen, Fahrzeuge, Straßen und mehr. Auf der PS5 und Xbox Series X soll die Trilogie zudem in 4K und 60 FP laufen.

Alles zu den Verbesserungen in der GTA-Trilogie erfahrt ihr in einem separaten GamePro-Artikel.

Release und Plattformen: GTA - The Trilogy erscheint am 11. November 2021 zunächst digital für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie für den PC. Die Disc-Version folgt am 7. Dezember 2021. Zudem wissen wir nun ebenfalls, dass die GTA-Trilogie in Deutschland ungeschnitten aufschlagen wird.

Wie viel Zeit habt ihr damals in GTA San Andreas verbracht? Wie lange habt ihr zum Beenden der Hauptstory gebraucht?