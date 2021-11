GTA Trilogy: The Definitive Edition - Richtiges Gameplay geleakt und es sieht ziemlich gut aus

GTA The Trilogy: The Definitive Edition wurde bisher nur in Trailern präsentiert. Umfangreiches, ungeschnittenes Gameplay wurde noch gar nicht veröffentlicht, dabei erscheint die Spielesammlung schon morgen. Einige Fans haben ihre Versionen aber offenbar schon etwas früher erhalten und schaffen jetzt mit Leaks Abhilfe. Soll heißen: Im Netz finden sich jetzt die ersten umfangreichen Gameplay-Videos zu GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas aus der Neuauflage in der Definitive Edition. Hier könnt ihr euch das Remaster genauer ansehen.

Leaks zeigen endlich richtig ausführliches Gameplay aus dem GTA Trilogy-Remaster

Darum geht's: Rockstar Games bringt GTA 3, GTA San Andreas und Vice City nochmal neu als Remaster auf den Markt. Das Ganze nennt sich dann GTA: The Trilogy - The Definitive Edition und verbessert die Grafik ein bisschen, so dass wir zum Beispiel weiter gucken können und schönere Texturen sehen. Zusätzlich wurde die Steuerung angepasst. Mehr dazu findet ihr hier:

Endlich echtes langes Gameplay: Bisher konnten wir uns das GTA-Remaster nur in den von Rockstar Games veröffentlichten Gameplay-Trailern ansehen. Obwohl die Neuauflage bereits morgen offiziell erscheinen soll. Das hat vielen Fans natürlich nicht gereicht, weil das ganz schön kurz und spärlich war. Aber jetzt sind sehr viel ausführlichere Gameplay-Videos geleakt, von Menschen, die ihre Kopien offenbar schon früher bekommen haben.

Hier seht ihr San Andreas auf der PS4:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier seht ihr GTA Vice City in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das fällt auf: Vielen Fans dürfte nicht entgangen sein, dass hier ein bestimmter Song fehlt: Billy Jean. Das könnte bedeuten, dass sich auch am Rest des Soundtracks einiges geändert hat und manche Lieder aus den Originalen nicht mit an Bord sind. Im Menü von Vice City sind wohl Soundeffekte aus San Andreas zu hören. Die Physik wirkt genau wie im Original.

Hier könnt ihr Gameplay aus dem GTA 3-Remaster sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr zum GTA Trilogy-Remaster:

Die GTA Trilogy: Definitive Edition erscheint offiziell am 11. November. Dann könnt ihr GTA 3, GTA San Andreas und Vice City auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, der Nintendo Switch oder dem PC spielen. Eine physische Version soll später auch noch in die Läden kommen. Vielleicht erscheint dann in ein paar Jahren sogar nochmal GTA 4: Laut Gerüchten folgt 2023 das nächste Rockstar-Remaster.

Wie findet ihr das Gameplay der GTA Trilogy? Auf welchen Teil freut ihr euch am meisten?