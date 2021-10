GTA Trilogy ist auf der Switch so groß, dass es nicht auf eine Cartridge passt

Rockstar Games wagt mit der GTA Trilogy zum ersten Mal den Sprung der 3D-Reihe auf eine Nintendo Konsole. Die Definitive Edition der Trilogie beinhaltet die Spiele GTA 3, Vice City sowie San Andreas und erscheint sowohl digital als auch als Handelsversion. Bei letzterer müsst ihr bei der Nintendo Switch aber aufpassen, denn es wird nicht alles auf der Cartridge drauf sein.

GTA Trilogy in der Retail-Version nicht von Anfang an komplett

Laut einer Produktseite des amerikanischen Händlers Target wurde das offizielle Cover der Switch-Version bekannt. Dieses lässt aber vermuten, dass nicht alles auf der Karte direkt mitgeliefert wird. In der unteren Ecke prangt nämlich ein Hinweis, dass ein Download nötig ist.

Was bedeutet das? Genau wissen wir es noch nicht, da die weiteren Infos auf der Rückseite der Hülle stehen sollen. Diese wurde aber bisher noch nicht veröffentlicht. Auch Rockstar hat sich noch nicht dazu geäußert. Damit lässt sich bisher aufgrund vergangener Spiele nur vermuten, wie hier mit dem kleineren Speicherplatz der Cartridge umgegangen wird.

Wie könnte es sein? Eine Möglichkeit wäre, dass auf der Karte nur eines der drei Spiele ist und der Rest als Download-Code beiliegt, die ihr dann einzeln herunterladen könnt. Somit wäre es wenigstens möglich, ein Spiel direkt zu spielen, während ihr auf die Finalisierung des Downloads wartet.

Die zweite Möglichkeit, die unter anderem auch schon bei Spielen wie L.A. Noire oder NBA 2K genutzt wurde, ist, dass ihr vor dem Start zusätzliche Dateien herunterladen und erst einmal den Download abwarten müsst. Das wäre für viele ungeduldige GTA-Fans allerdings die deutlich schlechtere Variante. In der digitalen Version erscheinen die Spiele bereits am 11. November, die Handelsversion soll am 07. Dezember bereitstehen.

Was euch in den Remasters inhaltlich erwartet und wie sie aussehen werden, seht ihr im folgenden Trailer:

Mehr zur GTA Trilogy:

Egal wie die Versionen von GTA Trilogy auf der Nintendo Switch aussehen werden: Es ist das erste Mal, dass ihr diese Spiele offiziell auf einer Nintendo-Konsole spielen könnt. Dafür würde sich auch ein zusätzlicher Download lohnen, um die Klassiker unterwegs spielen zu können.

Auf welcher Konsole werdet ihr euch die GTA Trilogy holen?