GTA Trilogy wird auf Switch Features haben, die PS und Xbox nicht bieten

Mit Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition bekommt wir die Chance, die alten GTA-Klassiker GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas in einer Remaster-Version erneut oder sogar zum allerersten Mal zu spielen. Die Trilogie wird am 11. November 2021 wird PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und für Nintendo Switch erscheinen.

Die Switch-Version wird jedoch einige Features beinhalten, die es auf den anderen Konsolenversionen nicht geben wird. Ein Blick auf die offizielle Rockstar Games-Seite verrät, mit welchen exklusiven Features wir auf Nintendo Switch rechnen können.

Switch nutzt Touch-Steuerung

GTA Trilogy zieht alle Vorteile aus der Hybridkonsole. Nicht nur, dass das Spiel durch den Handheld-Modus der Switch überall gespielt werden kann, es nutzt auch die speziellen Steuerungsmöglichkeiten der Switch.

Welche Features wird es geben? Somit können wir die Gyro-Steuerung nutzen, um zu zielen. Der Gyro-Sensor der Switch wird getriggert, wenn die Switch-Konsole bewegt wird. So können wir so tun, als würden wir mit einer Waffe zielen, während wir die Konsole in unseren Händen hin- und herbewegen.

Außerdem kann der Touch-Bildschirm der Switch genutzt werden. So können wir im Spiel durch das Berühren des Bildschirms mit der Kamera zoomen und schwenken. Nicht nur das: Es wird sogar möglich sein, durch das Menü mithilfe des Touch-Screens zu navigieren.

Wie schön die Remaster-Version geworden ist, könnt ihr im folgenden Trailer zur GTA Trilogy erfahren:

GTA 5 als Vorlage

Die Steuerung und die Zielerfassung stammen übrigens nicht aus den Originalen, da sie viel zu klobig und nicht mehr zeitgemäß ist. Somit wurden diese Features von GTA 5 implementiert, damit sowohl das steuern als auch das zielen geschmeidiger von der Hand gehen.

Wie groß wird die Switch-Version? Falls ihr euch aufgrund der Features für die Switch-Version entscheiden solltet, müsst ihr laut der englischen eShop-Seite einen Speicherplatz von 25,4 GB freiräumen.

Ist das viel? Die Speicherplatzgröße ist für Switch-Verhältnisse ordentlich. Von Haus aus bietet das Standardmodell der Nintendo Switch nur 32 GB, weshalb ihr euren Speicherplatz hier mit einer microSD-Karte erweitern solltet.

Weitere News zu GTA Trilogy im Überblick:

Das bieten die anderen Versionen

Dank der besseren Hardware sind auf PS5 und Xbox Series X/S eine 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS möglich. Die PS4- und PS5-Version werden zudem für jeden der drei GTA-Teile eine eigene Platin-Trophäe bieten. Somit können sich Trophäen-Jäger*innen auf eine lukrative Jagd nach den begehrten Edelkelchen freuen.

Welche Version von GTA Trilogy werdet ihr euch zulegen?