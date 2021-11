Umfrage-Ergebnis: Auf diesen Teil der GTA Trilogy habt ihr am meisten Bock

Diese Woche ist die GTA Trilogy erschienen, die mit gleich drei PS2-Klassikern lockt. In verbesserten Versionen warten so auf euch GTA 3, GTA San Andreas und GTA Vice City. Alles drei Spiele, die eine ganze Generation von Spieler*innen geprägt hat.



Deshalb wollten wir von euch wissen, mit welchem Teil ihr starten wollt. Dass alle drei Spiele eine große Fangemeinschaft haben, zeigt sich auch in unserer Umfrage. Denn das Spiel auf dem ersten Platz hat nur sehr knapp gewonnen.

Die meisten buchen als erstes einen Trip nach Vice City

Insgesamt haben an der Umfrage 3.393 individuelle Stimmen teilgenommen und folgendes Ergebnis ist dabei herausgekommen:

Erst 80er, dann die Hood: Mit insgesamt 1.091 Stimmen (32 Prozent) konnte sich Vice City den Sieg holen. Nur knapp dahinter folgt San Andreas (1017 Stimmen, 30 Prozent). Noch weniger Abstand gab es zwischen Platz zwei und drei, denn GTA 3 wollen immerhin 29 Prozent (990 Stimmen) von euch starten.

Unentschlossen: Nur knapp 9 Prozent (295 Stimmen) von euch sind sich noch nicht ganz sicher, was ihr als erstes spielen wollt. Stattdessen werdet ihr einfach erst einmal alle Titel anspielen und euch vielleicht danach auf ein Spiel konzentrieren.

Etwas anders: In den Kommentaren zeichnet sich ein etwas anderes Bild ab, da viele von euch in der chronologischen Reihenfolge spielen wollen und deshalb mit GTA 3 starten. Danach ist auch San Andreas sehr beliebt, was aber auch mit dem Game Pass zusammenhängt. Das Spiel ist dort Teil des Abo-Services. Etwas abgeschlagen aber trotzdem beliebt ist auch Vice City, das viele von euch vor allem wegen der Nostalgie für das Spiel noch einmal erleben wollen.

Spielt ihr schon die GTA Trilogy oder startet ihr jetzt am Wochenende?