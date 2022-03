GTA Trilogy: Update 1.04 bringt nicht nur bessere Performance, sondern löst Trophäen-Bugs

Rockstar hat sich mit der GTA: The Trilogy - The Definitive Edition wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Das Remaster-Paket, das uns GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas in verbesserter Form liefern soll, hatte so stark mit technischen Problemen zu kämpfen, dass es zu den auf Metacritic am schlechtesten bewerteten Spielen 2021 gehört.

Nachdem erste Patches einen Teil der Probleme angegangen ist, liefert uns Rockstar mit Update 1.04 nun einen weiteren Haufen an Verbesserungen, der die Trilogie annehmbar machen soll.

Wie groß ist das Update? Wie viel Gigabyte ihr für den Patch freiräumen müsst, hängt von der Plattform und dem Spiel ab, das ihr aktualisiert (via RockstarIntel):

PlayStation

GTA 3: 3,5 GB

GTA VC: 7,8 GB

GTA SA: 14,9 GB

Xbox

GTA 3: 3,8 GB

GTA VC: 7,3 GB

GTA SA: 16,5 GB

PC

GTA 3: 4,18 GB

GTA VC: 8,9 GB

GTA SA: 18,5 GB

Für die Nintendo Switch konnten wir bislang keine Downloadgrößen ausfindig machen.

Was bei der GTA Trilogy bei Release so im Detail schief lief, erklärt euch das folgende Video:

Das hat Rockstar an der GTA Trilogy verbessert

Auf der offiziellen Support-Webseite listet Rockstar alle Fixes auf, die mit Update 1.04 für die Trilogie kommen. Dazu zählen generelle Verbesserungen und Fixes für alle drei Spiele. Sowohl für GTA 3, Vice City und San Andreas wurde die Performance und Stabilität verbessert. Kollisionsprobleme und Texturfehler sollen ebenfalls der Vergangenheit angehören und das Problem, eine Mission vom letzten Kontrollpunkt aus zu wiederholen soll nun auch behoben worden sein.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche separate Fixes für jedes Spiel. Die reichen von verbesserten Fenstern und richtig funktionierenden Ampeln, bis hin zu endlich wieder freischaltbaren Erfolgen (oder auch Trophäen bzw. Achievements).

Die relevantesten Patch Notes haben wir für euch herausgesucht:

GTA 3

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Sprint-Taste gedrückt zu halten, um einen Teilsprint auszuführen, wenn Tap to Sprint verwendet wird

Das Zoomverhalten auf der klassischen Minikarte wurde verbessert

Behebung eines Problems in „Payday For Ray“, das dazu führte, dass einige Spieler nicht weiterkommen konnten, nachdem sie das erste Münztelefon erreicht hatten

Behebung eines Problems, das verhinderte, dass die Mission Liberator“ startete

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen dazu führte, dass Nebeleffekte flackerten

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass alle Ampeln immer Grün anzeigten

Behebung eines Problems, durch das Fahrzeuge verschwanden, wenn sich der Spieler zu weit von ihnen entfernte

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Meldung „Erfolg freigeschaltet“ nicht ausgelöst wurde, wenn der Spieler auf Xbox One offline war

GTA Vive City

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Erfolg „Chopper'd Up“ nicht verliehen wurde

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Erfolg Take the Cannoli“ nicht vergeben wurde

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Ampeln nicht aufleuchteten

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Schrittgeräusche beim Bewegen und Zielen mit einer Einhandwaffe nicht hörbar waren

GTA San Andreas

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Erfolg „Ain’t Nothing But a G Thing“ nicht vergeben wurde

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Ampeln nicht mehr funktionierten

Es wurde eine Reihe von Problemen behoben, bei denen der Spieler während bestimmter Missionen nicht auf Fahrräder und Motorräder steigen konnte

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Big Head-Cheat bestehen blieb, wenn zwischen Spielen gewechselt wurde, ohne zu schließen

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass einige Einstellungen nach dem Beenden des Spiels nicht gespeichert wurden

Behebung eines Problems, durch das Spieler die Mission „High Stakes, Low Rider“ nicht wiederholen konnten.

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Erfolg „I Ain’t No Buster“ nicht vergeben wurde

Die vollständigen Patch Notes findet ihr (bislang nur auf Englisch) auf der offiziellen Support-Seite von Rockstar.

Was es mit dem Big Head-Cheat auf sich hat, haben wir übrigens in einem extra Artikel erklärt:

GTA Trilogy Es gibt einen geheimen Big Head-Modus und so aktiviert ihr ihn

Was in den Patch Notes steht, scheint aber nicht alles zu sein. Wie RockstarIntel in einem Folgeartikel zum Update feststellte, hat Rockstar nicht alle Änderungen aufgelistet. So gab es ebenfalls ein Update für Werbetafeln, die Bremslichter sind wieder da und an Kleidungsstücken wie CJs Jeans wurden Änderungen vorgenommen.

Habt ihr vielleicht noch Dinge entdeckt, die nicht in den Patch Notes stehen? Spiel ihr die GTA Trilogy überhaupt noch?