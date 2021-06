GTA 6: Fan glaubt, Rockstar will uns mit GTA Online-Yacht das neue Vice City-Setting anteasen

Um GTA 6, den nächsten Titel der beliebten Open World-Reihe, gibt es jede Menge Spekulationen. Dazu gehört unter anderem auch die Vermutung, dass es uns noch einmal nach Vice City verschlagen wird. Ein Fan vermutet nun in seinem Twitter-Beitrag, dass Rockstar den Schauplatz mit einer News zum GTA Online-Update angeteast hat. Wir erklären euch, wie er auf diese Idee kommt.

Zurück nach Vice City?

Darum geht's: Bisher wissen wir nur, dass Grand Theft Auto 6 irgendwann erscheinen wird. Aber wann genau und wie es aussehen wird, darüber können wir nur spekulieren - und genau das ist es, was Fans in großem Umfang tun. In unserem Artikel GTA 6 - Gerüchtesammlung zu Setting, Release und mehr haben wir mal alles Mögliche für euch zusammengetragen, was gerade im Internet kursiert.

In Sachen Schauplatz sind so einige Namen im Rennen, aber viele Fans sehnen sich nach einer Rückkehr nach Vice City - also der Stadt aus dem gleichnamigen Serienteil. Auf seinem Twitter-Account "GTA 6 News" äußert ein Fan nun die Vermutung:

"Es scheint, als ob Rockstar ein Vice City-Setting für GTA 6 mit dem letzten GTA Online-Artikel angeteast hat."

Link zum Twitter-Inhalt

Darunter findet sich in seinem Tweet ein Bild, das dem aktuellen News-Artikel über neue Boni, Missionen und anderes entnommen ist. Es handelt sich dabei um das Titelbild zum GTA Online-Update A Superyacht Life. Zum Vergleich ist daneben das Bild der Yacht aus Vice City. Beide ähneln sich stark. Außerdem verwendet das Logo zum Schiffs-Update die typischen Farben von Vice City.

Allerdings sind Update und Bild zu A Superyacht Life nicht neu, sondern stammen aus dem Sommer 2020. In den aktuellen Rockstar-News taucht das Motiv auf, da neue Boni und Belohnungen zu diesem Update thematisiert werden.

Mehr zu GTA:

Was hat das Ganze also zu bedeuten?

GTA News sieht es offenbar als Zeichen, dass das Bild erneut in einer aktuellen News auftaucht und verweist außerdem darauf, dass Rockstar seit dem letztem Jahr immer Vice City-Farben in ihren Bildern habe, wenn sie ein Sommer-Update ankündigen. Tatsächlich ist auch bei den anderen Motiven in der News viel Rosa zu sehen und auch mal Cyan oder Lila - Töne, die in Vice City prominent vertreten sind. Ob das allerdings ein Zeichen ist oder es sich nur um Farben handelt, die Rockstar gut gefallen, ist fraglich.

Was ist also an dem Gerücht dran? Fan-Spekulationen müssen immer mit Vorsicht genossen werden. GTA 6 News ist - anders als der Name vermuten lassen könnte - kein offizieller News-Kanal, sondern lediglich der Account eines Fans, der News und Gerüchte zusammenträgt. Die Grundlage der Spekulationen ist in diesem Fall eher dünn und wir können eher von einer aufmerksamen Beobachtung als von Fakten sprechen.

Aber nun seid ihr gefragt - Denkt ihr, die Yacht und die Farben sollen uns auf ein Vice City-Setting für GTA 6 einstimmen?