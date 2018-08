Gwent - Kampagne Thronebreaker ist jetzt ein alleinstehendes RPG

Witcher-Entwickler CD Projekt Red sitzt eigentlich gerade an Cyberpunk 2077. Nebenbei arbeitet das Studio jedoch eifrig weiter an Gwent, genauer gesagt an dessen Einzelspielerkampagne Thronebreaker.

Die sollte ursprünglich schon Ende 2017 erscheinen, dann hatte sich der Release jedoch verzögert. Man wolle sich laut dem Studio auf die Ausarbeitung der Story-Kampagne konzentrieren, die etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als geplant.

Jetzt wissen wir auch warum: Statt einer einfachen Singleplayer-Kampagne für Gwent kündigte CD Projekt Red auf seiner Investoren-Konferenz jetzt eine 30-stündige, eigenständige Rollenspielkampagne an (via eurogamer).

Aus Thronebreaker wird jetzt Thronebreaker: The Witcher Tales.

Ursprünglich sollte es sich in Thronebreaker um die Geschichte der kriegsversehrten Königin Mever drehen, die in der Kampagne auf Rache aus ist. Mever ist immer noch dabei, allerdings soll es in der 30-stündigen Kampagne jede Menge Entscheidungen geben, deren Konsequenzen Einfluss auf das Spiel haben.

Wer Gwent vor allem wegen der Karten spielt muss sich jedoch keine Sorgen machen: Weiterhin entscheiden Gwent-Partien, wie es im Spiel weitergeht.

Das Spiel soll parallel zur Gwent-Generalüberholung Midwinter Ende des Jahres erscheinen und wird komplett ohne die Gwent-App spielbar sein. Da Thronebreaker auf den gleichen Plattformen erscheinen soll wie Gwent, rechnen wir mit Versionen für die PS4, die Xbox One und den PC.

