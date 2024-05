Hades 2: Alle Keepsakes - so schaltet ihr die Andenken frei und das sind die besten für den Start

Hier sind alle Keepsakes von Hades 2, wie ihr sie freischaltet und welche wir euch empfehlen.

In Hades 2 gibt es insgesamt 26 Keepsakes oder auch Andenken, die ihr bekommt, wenn ihr bestimmten Charakteren Nektar schenkt. Jeweils eines dieser Andenken könnt ihr ausrüsten, um bestimmte Boni zu bekommen. Wir listen alle auf, erklären euch, wie ihr sie bekommt und verbessert und geben euch eine Empfehlung für die besten Keepsakes.

Dieser Guide wird fortlaufend ergänzt.

Nektar bekommen und Keepsakes freischalten in Hades 2

Jedes der Andenken bekommt ihr von einem bestimmten Charakter, wenn ihr ihm oder ihr das erste Mal Nektar schenkt. Dafür braucht ihr aber natürlich zuerst Nektar – den könnt ihr wie andere Ressourcen wie Knochen als Belohnung auf euren Runs erhalten.

Haltet dafür einfach bei der Vorschau der Belohnung für den nächsten Dungeonraum nach einem Flaschensymbol mit einer goldenen Flüssigkeit Ausschau. Alternativ könnt ihr Nektar auch beim Elenden Trödler kaufen, sobald ihr ihn an der Wegkreuzung freigeschaltet habt. Hier kostet er 30 Knochen und ihr könnt nur einen davon gleichzeitig kaufen.

Mit der Zauberformel "Empatisches Gespür" könnt ihr im Buch der Schatten einsehen, ob ihr einem Charakter bereits Nektar geschenkt habt. Habt ihr es noch nicht getan, ist das Herz mit der lilanen Schleife rechts unten noch nicht ausgefüllt.

Könnt ihr einem Charakter jetzt Nektar schenken, erscheint eine entsprechende Aufforderung. Göttern könnt ihr Nektar nur auf euren Runs geben. Achtet darauf, ihnen den Nektar zu überreichen, bevor ihr ihre Gaben annehmt, sonst ist die Chance vertan.

Alle Keepsakes in Hades 2

Insgesamt gibt es 26 Andenken im Spiel. Wir führen sie hier mitsamt der Person, von der ihr sie bekommt so auf, wie sie in der Vitrine auftauchen:

Silberrad (Hekate) : Nachdem du Magie verbraucht hast, stellst du sie binnen 3 Sek. wieder her – bis zu maximal 1000 Magie pro Nacht.

: Nachdem du Magie verbraucht hast, stellst du sie binnen 3 Sek. wieder her – bis zu maximal 1000 Magie pro Nacht. Astragaloi (Odysseus): Der nächste Hüter verliert 5% Leben. Du erleidest -15% Schaden durch Hüter.

Der nächste Hüter verliert 5% Leben. Du erleidest -15% Schaden durch Hüter. Glückszahn (Skelemeos): Fällt deine Lebenskraft auf 0, stellst du einmal pro Nacht 51 Leben wieder her.

Fällt deine Lebenskraft auf 0, stellst du einmal pro Nacht 51 Leben wieder her. Gesterzwiebel (Dora): Beim Verlassen eines Gebiets stellst du dein Leben vollständig wieder her. Die maximale Heilung beträgt 50 Leben pro Nacht.

Beim Verlassen eines Gebiets stellst du dein Leben vollständig wieder her. Die maximale Heilung beträgt 50 Leben pro Nacht. Böser Blick (Nemesis): Du fügst dem Gegner, der dich zuletzt bezwungen hat, +20% Schaden zu.

Du fügst dem Gegner, der dich zuletzt bezwungen hat, +20% Schaden zu. Gravierte Brosche (Moros) : Fällt deine Lebenskraft auf 0, wirst du für 10 Sek. undurchdringbar. Schließt du die Begegnung ab, überlebst du mit 30 Leben. Andernfalls scheiterst du.

: Fällt deine Lebenskraft auf 0, wirst du für 10 Sek. undurchdringbar. Schließt du die Begegnung ab, überlebst du mit 30 Leben. Andernfalls scheiterst du. Dissonante Glocke (Eris): Nach jeder Begegnung fügst du +0,5% Schaden zu, erleidest aber auch +0,5% Schaden.

Nach jeder Begegnung fügst du +0,5% Schaden zu, erleidest aber auch +0,5% Schaden. Beutel voll Gold (Charon): Du erhältst einmal pro Nacht +100 Gold.

Du erhältst einmal pro Nacht +100 Gold. Silbriger Tropfen (Hermes): Dein Bewegungs-, Waffen- und Kanalisierungstempo ist 200 Sek. lang um 20% erhöht.

Dein Bewegungs-, Waffen- und Kanalisierungstempo ist 200 Sek. lang um 20% erhöht. Weisses Geweih (Artemis): Bei 30 Leben oder weniger steigt deine kritische Chance um 20%.

Bei 30 Leben oder weniger steigt deine kritische Chance um 20%. Mondstreif (Selene): Der nächste Pfad der Sterne, den du findest, verstärkt deinen Mondzauber +1-mal.

Der nächste Pfad der Sterne, den du findest, verstärkt deinen Mondzauber +1-mal. Wolken-Armreif (Zeus): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Zeus. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Zeus. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Schillernder Fächer (Hera): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Hera. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Hera. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Strahlende See (Poseidon): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Poseidon. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Poseidon. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Gerstengarbe (Demeter) : Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Demeter. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

: Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Demeter. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Licht der Hoffnung (Apollon): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Apollon. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Apollon. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Wunderschöner Spiegel (Aphrodite): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Aphrodite. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Aphrodite. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Adamantium-Scherbe (Hephaistos): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Hephaistos. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Hephaistos. Einmal pro Nacht kannst du seine Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Ewige Flamme (Hestia): Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Hestia. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt.

Du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe der Hestia. Einmal pro Nacht kannst du ihre Segen verbessern, solange ihre Seltenheit Normal nicht übersteigt. Löwen-Fangzahn (Herakles): Du fügst +30% Bonusschaden zu, verlierst aber nach jeder Begegnung 5% dieses Bonusschadens.

Du fügst +30% Bonusschaden zu, verlierst aber nach jeder Begegnung 5% dieses Bonusschadens. Geschwärztes Vlies (Medea): Nachdem du 250 Schaden erlitten hast, fügen deine Ω-Aktionen +20% Schaden zu.

Nachdem du 250 Schaden erlitten hast, fügen deine Ω-Aktionen +20% Schaden zu. Kristallfigur (Kirke): Nachdem du den nächsten Hüter bezwungen hast, aktivierst du eine zufällige Arkana.

Nachdem du den nächsten Hüter bezwungen hast, aktivierst du eine zufällige Arkana. Seidene Schärpe (Arachne): Du erhältst +20 Rüstung. Solange du mindestens über 1 Rüstung verfügst, erhältst du nach jedem Gebiet +2 Rüstung.

Du erhältst +20 Rüstung. Solange du mindestens über 1 Rüstung verfügst, erhältst du nach jedem Gebiet +2 Rüstung. Aromatische Phiole (Narziss): Du stellst beim Trinken aus Brunnen +20% Leben wieder her. Der nächste Brunnen verbessert eine zufällige normale Gabe auf Selten.

Du stellst beim Trinken aus Brunnen +20% Leben wieder her. Der nächste Brunnen verbessert eine zufällige normale Gabe auf Selten. [Andenken X]: noch unbekannt

noch unbekannt Experimentierhammer (Ikaros): Du erhältst einen zufälligen Hammer, der 20 Begegnungen lang funktioniert.

Du erhältst einen zufälligen Hammer, der 20 Begegnungen lang funktioniert. Transzendenter Embryo (Urchaos): Du erhältst einmal pro Nacht einen zufälligen Segen des Chaos (Seltenheit: Normal). Alle 8 Begegnungen wird er durch einen neuen ersetzt.

Eines der Andenken konnten wir bislang noch nicht freischalten, wir haben aber einen Verdacht, wem er gehören könnte.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Wir können sowohl Hypnos als auch Hades, den wir später im Spiel treffen, Nektar überreichen, bekommen aber bislang nichts dafür. Gut möglich also, dass einer der beiden Charaktere uns das letzte Andenken noch gibt.

So könnt ihr Keepsakes upgraden

Die Andenken starten allesamt auf Level 1, ihr könnt sie aber noch weiter aufstufen und so ihre Effekte verbessern. Dafür müsst ihr einfach den entsprechenden Keepsake an der Vitrine ausrüsten und dann Begegnungen damit absolvieren, also Räume auf euren Runs erfolgreich abschließen.

Nach 25 Begegnungen wertet ihr das Andenken auf Stufe 2 auf, nach weiteren 50 Begegnungen dann auf die maximale Stufe 3.

14:25 Schicker, besser, tödlicher: Hades 2 haut uns jetzt schon um

Die besten Keepsakes für den Start

Welches Andenken für euch das nützlichste ist, hängt natürlich von eurem Spielstil ab. Dennoch gibt es ein paar Empfehlungen, die sich besonders am Anfang lohnen. Dazu zählt auf jeden Fall der Glückszahn von Skelemeos. Der kann euch einmal pro Nacht vor dem Tod retten und stellt auf Rang 3 sogar 101 Leben wieder her.

Ebenfalls nützlich ist das Silberrad von Hekate. Später bekommt ihr durch die Arkana bessere Methoden, um Magie wiederherzustellen, aber für den Anfang ist es ein ziemlich nützlicher Weg, um eure mächtigen, aufgeladenen Fähigkeiten öfter einsetzen zu können.

Sucht ihr nach offensiveren Keepsakes, lohnen sich Odysseus' Astragaloi oder Böser Blick von Nemesis. Astragoi ist besonders nützlich, wenn ihr mit einem bestimmten Boss Probleme habt. Sobald ihr die Option freischaltet, Andenken zwischen den Gebieten zu wechseln, könnt ihr für euren Problem-Boss darauf wechseln.

Ähnlich funktioniert das Andenken von Nemesis. Versaut euch ein ganz bestimmter Gegner immer wieder Runs? Wechselt vor dem Gebiet, in dem er auftaucht, einfach auf dieses Keepsake. Das funktioniert sogar mit dem Endboss.